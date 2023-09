Ciudad de México.- Hace poco más de 1 año, el afamado cantante de Broadway, Mauricio Martínez decidió romper el silencio y revelar que fue víctima de abuso sexual a manos del manager de grandes bandas pop de la década de los 90 y 2000, Antonio Berumen, quien estuvo detrás de agrupaciones como Magneto, Mercurio, M5, Kairo y hasta Fey. Como algunos recordarán, cuando el exparticipante de Operación Triunfo habló, fue señalado de "mentiroso" por Pati Chapoy y otros conductores de Ventaneando.

Durante la mañana de este lunes, 15 de septiembre, Mauricio volvió a dar de qué hablar cuando compartió unas capturas de pantalla sobre una conversación que tuvo con una fuente de producciones en el Vaticano con Toño Berumen. Dicho informante contó diversas cosas que habría hecho Antonio dentro del Vaticano, sitio que catalogó como un "prostíbulo de gays" financiados principalmente por la iglesia católica. Martínez tuiteó:

"Alguien que estuvo en producciones en el Vaticano con Toño Berumen platica que contrata modelos (todos hombres) y que hacen de todo. A mi no me consta nada, pero aquí está lo que escribió."

De acuerdo con lo descrito por el informante, en el año 2019, Toño Berumen e Iván Sánchez habrían tenido acceso al Vaticano para grabar el piloto de una serie. Supuestamente, la iglesia católica le habría dado carta abierta al productor para hacer lo que quiera durante las dos semanas que duraron las grabaciones, en las que no habría estado involucrado ningún personal de seguridad. Presuntamente, un conocido de la fuente habría ido a dicho llamado y habría quedado en "shock" tras ver todo lo que ocurrió en esos 14 días.

Presuntamente, Toño se asegura de que los jóvenes modelos sean accesibles con él, dándoles grandes propinas (aproximadamente de 50 euros u ofreciéndoles grandes contratos u oportunidades en el medio). El informante también indicó que, aquellos que más le gustan se van de vacaciones con él, junto con el gobernador del Vaticano: "Es un prostíbulo gay el Vaticano y nadie dice nada"; indicó la fuente.

Según el informante, Toño Berumen suele tener la confianza con el Gobernador del Vaticano, porque ambos son grandes "amigas"; también dejó entrever que en ese lugar van muchas personas de las esferas políticas, televisoras y otras iglesias, por lo que Antonio se sentiría protegido por este tipo de élites. El informante también hizo especial hincapié en que suelen elegir hombres heterosexuales, porque es más difícil que éstos denuncien que lo que ocurre en estos lugares.

"Entonces realmente los únicos que denuncien probablemente serán chavos gays que no aceptaron o que no recibieron lo acordado, y el machismo en México es muy grande y probablemente no los apoyen en prensa cómo sería el abuso a mujeres. Por eso te digo que el machismo es tan grande que van a ridiculizarlos así como el idiota de Gustavo Adolfo y la Pati Chapoy porque las televisoras que están embarradas no van a querer hablar del Toño."