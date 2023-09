"No se toleran": Emilio Osorio habla de la pelea entre Niurka y Juan Osorio por 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante y reconocido actor de novelas, Emilio Osorio, recientemente acaba de ser abordado por la prensa de Imagen TV, en donde confirmó que efectivamente sus padres, la reconocida y polémica vedette cubana, Niurka Marcos, y el productor de TV, Juan Osorio, en estos momentos "no se toleran", así que habló de su feroz pelea por sus problemas con el reality show de Televisa en el que estuvo.

Cómo es bien sabido a lo largo de toda la primer temporada de La Casa de los Famosos México, la vedette cubana estuvo lanzando un ataque tras otro en contra del famoso reality show y de su productora, Rosa María Noguerón, alegando constantemente que dentro de la transmisión existía trampa y ella no iba a quedarse brazos cruzados viendo cómo perjudican a su hijo por los supuestos favoritismos hacía Jorge Losa.

Y aunque para la polémica vedette el joven actor estaba en peligro y necesitaba su ayuda, el productor de novelas como Mi Corazón Es Tuyo se mantuvo en silencio al respecto sin apoyar a su exesposa, así que en ningún momento lanzó ataques ni en contra de Rosa o de los altos mandos de la empresa San Ángel, ocupándose únicamente de pedir votos para su hijo, de vez en cuando irle a gritar afuera en apoyo y demás.

Por este motivo, la actriz de La Fea Más Bella señaló que había tomado la decisión de bloquear de sus redes sociales y cortar con todo contacto con Osorio, afirmando que no le parecía correcto que él se quedara de brazos cruzados en vez de hacer algo por el hijo en común, a lo que Juan simplemente mencionó que no le prestaba mucha atención a los problemas y ya habría tiempo para reconciliar las diferencias con la 'Mujer Escándalo'.

Y ahora, es el hijo en común de ambos que durante su participación en el show de la famosa y querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, decidió romper el silencio y responder lo que le cuestionaron con respecto a su padre y su madre, a lo que este se mostró muy tranquilo afirmando que él no estaba haciendo y tampoco haría algo para reconciliar la mala relación que actualmente tienen.

El joven actor declaró de manera contundente que no iba a mover un solo dedo debido a que: "Mi mamá y mi papá tienen su relación, y yo no me meto, ya sea amistosa o ahorita que no se llevan, es la realidad no vamos a tapar el sol con un dedo, pero no es mi pedo, te lo digo sinceramente no es mi pedo".

Fuente: Tribuna del Yaqui