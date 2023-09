Peso Pluma recibe amenaza por "lengua larga": Actriz de Televisa estalla contra el Gobierno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy polémico cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, una vez más está dando de que hablar, debido a que "por lengua larga" ha recibido fuertes amenazas por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación días antes de su presentación en Tijuana, por lo que reconocida actriz de Televisa y famosa cantante, Susana Zabaleta, no dudó en estallar en contra del Gobierno.

Como se sabe, el reconocido Doble P se encuentra en uno de los momentos más exitosos de su carrera, por lo que a lo largo de su gira Internaciones, la madrugada de pasado martes 12 de septiembre, alrededor de las 01:46 horas se reportó que había una narcomanta sobre el puente vehicular ubicado en Prolongación calle Segunda y bulevar Mirador del fraccionamiento La Isla, por parte de la organización delincuente CJNG.

Según lo informado por las autoridades correspondientes, la Guardia Nacional se presentaron en el lugar anteriormente mencionado y retiraron la manta antes mencionada, la cual era blanca con grandes letras rojas en las que se podía leer que: "Esto va para ti Peso Pluma, abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta HPM. Te presentas y te vamos a partir toda tu mad.... Atte. CJNG".

Ante este hecho, el famoso cantante de Ella Baila Sola no ha estado solo en este momento tan complicado, debido a que recientemente la reconocida cantante acaba de salir en su defensa, afirmando que los problemas de "la violencia desenfrenada" se deben a que no les buscan una solución y solo los evaden, afirmando que estaba sumamente preocupada por la integridad física del joven.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del intérprete de corridos tumbados, señaló que no veía el porqué lanzarle amenazas de esa índole, debido a que considera que hoy en día sucede que: "Es que a quién no le está afectando... es una cosa que estamos sufriendo muchas personas... y creo que... creo que no ha habido la acción que se merece y nos merecemos... falta seguridad".

Finalmente recalcó el hecho de que ama al cantante y siente que no deberían de estar infundiendo el medio hacía las celebridades, señalando que: "Lo amo, me encante... Es que se está creando, está evolucionando la música hacia un lugar que hace bailar a la gente, que crea músicos increíbles".

