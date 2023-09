Tras confirmar infidelidad, Larisa Mendizábal recibe nuevo duro golpe: "No entiendo por qué"

Ciudad de México.- Definitivamente, este 2023 se ha caracterizado por las rupturas de relaciones en la farándula, al grado en el que, parejas que fueron consolidadas desde hacía varios años atrás, terminaron por romper desde comienzos de este año. Tal fue el caso de Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes formaban parte del selecto grupo de famosos que habían logrado tener un matrimonio exitoso, hasta el momento.

Según algunos expertos en astrología, esto se debe al ascenso de Venus Retrógrado, lo que significaba que varias parejas iban a terminar hasta este mes de septiembre, por lo que en teoría las rupturas y escándalos amorosos de los famosos ya debieron haber terminado, pero la realidad resultó ser completamente diferente, puesto hace unos días explotó una nueva bomba, ésta vez proveniente de los exintegrantes de Survivor.

Como algunos recordarán, casi a comienzos de esta semana, del 15 de septiembre, Larisa Mendizábal denunció que su expareja le había sido infiel con Adianez Hernández, algo que sacudió a toda la industria de la farándula e incluso se llegó a hablar de eso por varios días en diversos medios especializados en los espectáculos. Aunque esto se habría tratado de un duro golpe para los afectados, resulta que no sería el único que recibirían.

Larisa Mendizábal denuncia que su video fue bajado de TikTok

Recién este viernes trascendió la noticia de que Larisa Mendizábal había sufrido un nuevo golpe, aunque esta vez vendría de TikTok, red social de videos cortos en donde la famosa publicó el video en donde reveló la infidelidad de su expareja. Según las declaraciones de la celebridad, el clip en donde habló por primera vez fue eliminado de la mencionada aplicación desarrollada por China.

De acuerdo con lo declarado por Larisa, luego de dos días de haber publicado su video, algunos de sus fieles seguidores comenzaron a llenarla con mensajes en los que la alertaban con respecto a que su clip había sido eliminado de la red social china y que no podían encontrarlo, por lo que varios de ellos la cuestionaban con respecto a sí ella misma lo había bajado o fue la propia aplicación. Derivado de esto, Mendizábal salió a aclarar la polémica y declaró.

"Me vine por acá porque el video que subí hace dos días en Instagram me lo bajaron, no entiendo muy bien por qué, no le sé mucho a eso. Yo no lo quité, me lo bajaron, no entiendo por qué pueda pasar eso, según yo no infringí ninguna regla, no tiene música, no tiene nada, pero bueno, era solamente aclarar eso", declaró la famosa.