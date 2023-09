Tras luchar contra el cáncer, hija de Carlos Villagrán 'Kiko' envía conmovedor mensaje

Querétaro, Querétaro.- Hace algunos meses, Vanessa Villagrán, hija de Carlos Villagrán 'Kiko' consiguió estremecer a la industria de la farándula cuando reveló que había sido diagnosticada con cáncer de mama, pese a ello, la influencer reveló que no se dejaría vencer y, en todo momento, hizo especial énfasis sobre el gran apoyo que su padre, la estrella del Chavo del 8 le dio desde que recibió la terrible noticia.

Fue durante la tarde del pasado jueves, 14 de septiembre, cuando Vanessa compartió un video en su cuenta de TikTok, que más tarde publicó en Twitter, donde se le ve tocando una campana, de manera triunfante. Asimismo, la influencer anexó un mensaje en el que revela que está tocando el mencionado instrumento porque venció al cáncer, algo que en definitiva emocionó a sus miles de seguidores.

Cáncer 0-Vaviriva 1. ¡Ganamos! Aquí el video del o que me hacía m��s ilusión. Tocar esa campana. Gracias porque en ese lugar inauguré la campana. Me llevaron pastel y me regalaron un collar hermoso", relató la famosa.