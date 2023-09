Tras rechazo en Televisa y TV Azteca, Lucila Mariscal acaba de mesera en fonda de CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz Lucila Mariscal sorprendió a todo su público debido a que acaba de anunciar que está trabajando como cocinera y mesera en un fonda de la CDMX, luego de que los productores de Televisa y otras empresas no atendieran sus súplicas de darle trabajo. La intérprete del personaje 'Lencha' recientemente informó que inició su negocio de cocina económica donde ella misma atiende a los comensales.

Doña Lucila saltó a la fama por participar en exitosas series como Los Polivoces, La carabina de Ambrosio, Mujer, casos de la vida real, Qué madre tan padre, entre otros, además de las telenovelas Valentina, Azul y Vivo por Elena. Lastimosamente con el paso de los años, la comedianta comenzó a dejar de recibir ofertas en la empresa de San Ángel, lo cual lo obligó a montar una obra de teatro donde hacía sátira sobre el desempleo de los adultos mayores.

En los últimos años, Mariscal se ha enfrentado a difíciles situaciones tanto en su vida personal como artística, pero ahora ha decidido darle la vuelta a las adversidades inaugurando su negocio de cocina económica. En una entrevista con el programa Sale el Sol, la famosa contó que su emprendimiento se llama El rincón de las cazuelas y se encuentra al sur de la Ciudad de México, donde ella es administradora, cocinera y hasta mesera.

Lucila, quien tuvo miedo de morir tras sufrir un microinfarto cerebral y tener otras complicaciones médicas, platicó con reporteros del matutino de Imagen TV y les contó que a partir de que inició este negocio, empezó a tener un gusto por la cocina: "A mí a la cocina, antes, no me gustaba ni entrar y ahora no salgo de ella". Asimismo, la intérprete exhortó a los televidentes a visitar su local ya que de ves en cuando es atendido por ella misma:

Soy todóloga... vengan aquí, yo los atiendo personalmente", contó.

Entre la comida que ofrece la famosa intérprete mexicana, quien en 2009 sufrió un duro golpe por la desaparición de su hijo Andrei, se encuentran los tradicionales chiles rellenos, tacos de canasta, gorditas de chicharrón, quesadillas, etcétera: "Los invito a que vengan a comer lo que se les antoje, desde la mañana, todo está bien rico, todo hay y si no, lo hacemos", mencionó Lucila, bajo su personaje de 'Lencha'.

