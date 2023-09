Tunden a René Franco por sumarse al pleito entre Adela Micha y Lilly Téllez; él se defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días explotó un pleito entre la senadora, Lilly Téllez y la periodista, Adela Micha, quienes se ensalzaron en un debate cuando trascendió la noticia de que una mujer trans no pudo ingresar a los baños de mujeres de la Cineteca Nacional, de la Ciudad de México, porque un policía se lo impidió, lo que llevó a las mujeres mencionadas a debatir fuertemente en la red social de X.

Todo comenzó cuando la senadora del Partido de Acción Nacional (PAN) se mostró en contra de que las mujeres trans ingresen a los sanitarios exclusivos para el género femenino, por lo que Adela Micha respondió al tuit argumentando en favor de las minorías, a lo que Lilly acusó a la periodista de "comprar los derechos exclusivos para opinar sobre los baños de las mujeres", para luego tacharla de dramática: "No hagas drama, para de sufrir; los hombres y las mujeres queremos baños de mujeres, solo para mujeres".

Más tarde, Adela replicó argumentando que no tenía los "derechos exclusivos" y resaltó que el tema a debate no les concierne a ninguna de las dos, puesto estaban hablando de los "derechos de las minorías", también la señaló por implantar "opiniones" basadas en "odio": "El día que tiendas que este debate no se trata de ti ni de mí, habrás aprendido a ser una buen legisladora. ¿Capisci?", concluyo Micha.

Lilly Téllez se manifiesta en contra de que las mujeres trans entren a los baños para el género femenino

Como era de esperarse, Téllez no se quedó callada y, en lugar de contradecir la opinión de Adela con argumentos relacionados con el tema, la senadora se burló por las faltas de ortografía en el mensaje de Micha, afirmando que éstos eran el verdadero tema a debatir, puesto la habían hecho sufrir mientras leía el tuit de la titular del extinto noticiero Contraste: "No sorprende tu acusación de 'odio', es parte del discurso de catálogo, frívolo y falso, para que los trans se metan al baño de mujeres. Pero ¡ay Adela Micha! tus faltas de ortografía... esas sí me hicieron sufrir. Saludos."

Cuando parecía que el tema entre ambas mujeres había llegado a su final, entró un tercero al debate y se trata del polémico conductor invitado de La Casa de los Famosos México, René Franco, quien lejos de tomar una postura a favor o en contra del tema en el que la Senadora y la periodista estaban hablando, comenzó a criticarlas a ambas por su falta de argumentos en el tema que estaban discutiendo.

"Una periodista con el poder de informar, debatir y proponer. Una diputada con el poder de informar, debatir, proponer y legislar. Pelándose como tuiteras novatas, "argumentando" desde los absolutos (...) Falta de debate señoras periodista y diputada, encumbradas y reconocidas. Sin diálogo, señoras, las suyas son dos posturas de fábrica. La sociedad espera que hagan su trabajo. Diálogo. Se los exijo."

Rápidamente varios seguidores de René Franco comenzaron a tundir al conductor, a quien tacharon de aplicar "mansplaining" a las féminas, lo que significa que, desde su postura de hombre, está buscando educar a las mujeres. Esto desató la furia del presentador de televisión, quien directamente insultó a quienes lo acusaban de recurrir a este recurso: "Vete mucho a la mie... con tu man's panning", declaró el famoso.

Fuentes: Tribuna