Wendy Guevara saca las garras y arremete en contra de Libertad Palomo: "Se lo agradezco"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente en una entrevista para Imagen TV no dudó en sacar las garras para defenderse a ella misma de sus detractores, por lo que arremetió en contra de Libertad Palomo, la reconocida y famosa actriz también transgénero que dijo que su colega era una "vulgar", mencionando que le agradece que hable de ella.

Como se sabe, recientemente Palomo, que también es una mujer trans, lanzó una severa crítica en contra de la joven influencer, pues cuando le cuestionaron sobre el reality en el que estuvo ella señaló: "¿Qué es eso de La Casa de los Famosos? A mí háblame de actores y te puedo contar anécdotas preciosas de actores, a mí la gente corriente, vulgar, que no pertenece a mi medio no me interesa. Esas personas no pertenecen a mi gremio

Y aunque afirmó que no está atacando a la creadora de contenido para TikTok, dejó otro fuerte mensaje que hizo creer algo completamente diferente, pues expresó que: "Aquellas personas que van contando historias de miseria para llamar la atención lo único que les puedo decir es que a todos en la vida, tarde o temprano, nos tenemos que enfrentar a dificultades pero qué feo es ir dando lástima, contando cosas tan desagradables".

Finalmente reflexionó sobre su vida y lo que expuso en el reality show de Televisa, destacando que para ella: "No puede ser que alguien venga y nos diga, yo no hice la primaria, era borracho, era drogadicto, era prostituto y véanme cómo triunfé, ahora soy una persona famosa, porque eso, así como llega termina", dejando en claro que no se siente representada por ella y que tampoco le interesa conocerla.

Y ahora, en su más reciente show, la actriz de la siguiente novela de Juan Osorio, durante una entrevista dijo que a ella le daba mucha risa y ya no quería hablar de temas tan controversiales como esos, pues sentía que no tenía caso dado a que "la señora dice que no me conoce y ahí se la pasa hablando de mí, que me victimizó, todo sabe de mi", señalando que solamente "le puedo mandar mis bendiciones".

Finalmente, expresó que los comentarios tan mordaces que hizo en su contra no era algo que le quitara el sueño, debido a que para ella lo importante es que la sigan mencionando, destacando que en este medio "no importa si es bien o mal, lo que importa es que hablen de uno", bromeando y demostrando que ve lo mejor de cada situación en las redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui