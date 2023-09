¿Adiós boda? Irina Baeva da inesperada noticia de Gabriel Soto y Televisa queda en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna, una de las parejas más mediáticas del espectáculo mexicano es la conformada por Gabriel Soto e Irina Baeva debido a que desde que arrancaron su romance estuvieron rodeados por polémicas, como el supuesto engaño hacia Geraldine Bazán. Recientemente la mujer originaria de Rusia sorprendió a todo el público de Televisa luego de compartir una inesperada noticia sobre el galán de las telenovelas. ¿Se acabó el amor?

Como se recordará, a lo largo del pasado 2022 y durante este 2023, el protagonista de Amor Dividido y Mi camino es amarte y la también modelo rusa enfrentaron fuertes rumores sobre estar separados sentimentalmente, sobre todo porque siguen aplazando la fecha de su boda. Entre las presuntas causas de la ruptura se manejó que Soto le habría sido infiel a su prometida tratando de conquistar a la colombiana Sara Corrales, quien dio a entender que el actor sí le estuvo coqueteando.

Y como para muchos televidentes aún hay dudas de si Gabriel y Baeva continúan juntos, recientemente ella hizo fuertes declaraciones que confirman su cercanía con el actor del Canal de Las Estrellas. Resulta que la villana de melodramas como Soltero con hijas explicó que su futuro esposo se encuentra mejor de salud, pues hace algunos meses él mismo reportó que dejaría la actuación por un problema médico.

Gabriel había dicho que necesitaba una cirugía con urgencia para arreglarse un problema en las cervicales, sin embargo, ahora Irina comentó que su situación cambió pues aún no será intervenido quirúrgicamente: "El doctor le dijo que todavía no es candidato para hacerle la operación, lo cual es obviamente muy bueno, esperamos con fe que no necesite la cirugía, tuvo su cita con su equipo médico y ya como que se siente mejor", dijo la nueva 'Aventurera'.

Cambiando un poco de tema, Irina relató lo feliz que se siente con el personaje de 'Romina' en Nadie como tú: "En los personajes de villanos es que para el final de las historias se ponen más retadoras las escenas". Finalmente, la originaria de Moscú explicó que luego de vivir 12 años en México, ahora está pensando en pedir la nacionalidad mexicana: "Soy mexicana de corazón, pero es un proceso que requiere su tiempo", expresó ante las cámaras del programa Hoy.

