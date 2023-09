Américo Garza confirma que Karla Luna lo engañó con narco: "No es intocable porque ya falleció"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas Américo Garza y su actual esposa Karla Panini sorprendieron a la prensa debido a que emitieron un comunicado para responder a la periodista Anabel Hernández, quien involucró a 'La Lavandera Güera' con el fallecido narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. Los influencers de Monterrey dieron un revés a esta información y aseguraron que la única persona que tuvo una relación con el mencionado capo es la fallecida comediante Karla Luna.

Panini y el padre de sus hijos decidieron alzar la voz y contar su versión de los hechos, en un video que difundieron en sus redes sociales y además anunciaron que emprenderían acciones legales con Anabel. La conductora de televisión y Américo, quien en su momento fuera pareja de Luna, negaron categóricamente cualquier nexo con 'El Barbas', manifestando que no permitirá que su nombre se difame con falsas acusaciones.

Te podría interesar Karla Panini Karla Panini asegura que la fallecida Karla Luna engañó a Américo con Arturo Beltrán Leyva

Aclaro que yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él, hasta que la misma Karla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso, en el año 2008 había Américo decidido terminar con ella", inició su relató Panini.

La regiomontana señaló que la misma 'Lavandera Morena' le confesó que sí se había involucrado en un amorío con el narcotraficante abatido hace más de una década: "En el año 2009 Karla Luna me enseña una fotografía de ese señor, yo no lo conocía, no sabía quién era, no tenía idea que era el líder de un cártel, hasta que ella me lo menciona de esa manera y me dice que ese es el hombre con el que ella se había involucrado... lloró cuando falleció, cuando lo agarraron", agregó.

Crédito: Internet

Sobre el motivo que la orilló a brindar estas declaraciones, Panini aseguró que está cansada de tener que arrastrar el pasado de su fallecida excompañera de Telehit: "No tengo porque yo cargar con el pasado de Karla Luna, y al día de hoy también he tratado de callar y ocultar lo que Karla Luna hizo en su momento, no me tocaba decirlo, pero hoy me están involucrando en esta situación y por eso salgo a defenderme, aunque tenga que hablar de una persona que ya falleció, porque el hecho de que ya falleció no la hace intocable y mucho menos si me siguen involucrando a mí en cosa que vienen del pasado de ella".

De forma contundente, la originaria de Nuevo León puntualizó que su la fallecida 'Lavandera' sí tuvo una aventura con 'El Barbas', narco con el que también han sido involucradas famosas como Galilea Montijo y Ninel Conde: "Karla Luna fue la persona que se involucró con Arturo Beltrán Leyva, yo me enteré en el año 2008 y fue la misma Karla Luna quien me lo comentó, y tengo testigos de eso", dijo Panini.

Por su parte, Américo Garza se pronunció sobre el libro de Hernández y destacó que la periodista está mintiendo pues solo fue Karla Luna la que tuvo nexos con el mencionado narco: "A mí no me van a contar los tiempos, yo viví esos tiempos, me separaba y regresaba por diferentes cosas, pero cuando yo descubrí que Karla anduvo con él, fue en el 2006 y 2007 (…) Karla lo dejó a él, hasta donde yo supe, en el 2008, a principios del 2008, cuando yo regresé con ella, ella ya se dejó de ver con él".

Además, Américo se deslindó de haber usado algún recurso proveniente del narco que habría obtenido Karla Luna: "Si recibió dinero o no recibió dinero, yo no me enteré, yo no estuve de acuerdo, ni yo fui participe de ese trato, como usted lo menciona que yo era como el que la alentaba, la llevaba, le decía o le daba cierta autorización para que eso pasara". El esposo de Karla Panini incluso retó a Anabel Hernández a presentarse frente a ellos y mostrar las prueba de lo que refiere en su libro.

Fuente: Tribuna