Cynthia Urías hunde a Lupita Jones en Televisa y recuerda cuando la humilló por "fea"

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de Lupita Jones, primera mexicana en ganar Miss Universo, está en tendencia en las redes sociales y medios de comunicación por algo negativo. Resulta que hace algunas horas la conductora Cynthia Urías recordó que durante su juventud vivió un fuerte rechazo y humillación cuando le pidió una oportunidad a la experta y líder de certámenes de belleza en México.

En el pasado, la esposa del exbeisbolista Jorge Cantú ya había destapado que ella intentó concursar en el desaparecido concurso Nuestra Belleza edición DF (ahora CDMX), pero Lupita la descartó del proyecto sin siquiera mirarla a los ojos, lo cual le causó una inseguridad pues la originaria de Baja California la hizo sentir "fea". Recientemente, Cynthia volvió a platicar sobre esta situación, durante una plática que tuvo con Faisy.

Así lucía Cynthia Urías en su juventud

En días pasados, la originaria de Los Mochis, Sinaloa, estuvo de invitada en el programa Faisy Nights de Unicable, donde el anfitrión le presentó una fotografía de Lupita para preguntarle qué recuerdos le traía. Urías tuvo una divertida reacción de inmediato al ver la imagen: "¿Quién es Lupita Jones? jajaja", dijo la también exconductora del programa Hoy y del Canal Bandamax antes de recordar todo lo que vivió con la exreina de belleza.

La hermana de Belinda Urías explicó que la primera vez que recibió un rechazo laboral fue gracias a Lupita Jones, lo cual la ha marcado de por vida pero asegura que le dejó un gran aprendizaje: "Fue el primer gran rechazo que tuve yo para la televisión", explicó. No obstante, Cynthia comentó que no pretendía revictimizarse al narrar lo que vivió al inicio de su carrera: "No es que 'pobrecita yo, porque me dijeron que 'qué fea'".

Urías explicó que se encontraba estudiando en el CEA cuando llegó la convocatoria de que Nuestra Belleza DF estaba buscando representante ya que en el año 2000 no hubo certamen y ella fue a hacer casting, pero 'La Jones' ni siquiera la dejó presentarse: "A mí todo mundo desde siempre me decía 'es que tú das el tipo mexicano y Lupita va estar feliz cuando te vea' y pues Lupita nunca me dejó de ver los pies", comentó la sinaloense.

La conductora de Cuéntamelo YA! comentó que hacía este comentario en referencia a que Lupita jamás la miró a la cara y mucho menos le dejó demostrarle sus capacidades: "Nunca me volteó a ver, yo había ensayado mi modelaje, ya sabía cómo iba a llorar cuando ganara y todo, y no, me dijo 'yo este año no estoy buscando eso, tú no me das el tipo' y yo le decía '¿no quieres que modele?', era bien terca y me decía 'no quiero nada, quiero que te salgas'", recordó.

