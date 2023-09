FOTO: Martha Debayle prepara 'mesa charra' y la tunden porque quedó "muy fúnebre"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Martha Debayle es una de las figuras más polémicas en Internet, esto es debido a que suele compartir algunos videos en donde da cátedra del buen anfitrión, las cuales han llegado a ser calificadas como extravagantes y hasta clasistas por algunas de las personas que la siguen en redes sociales, tal y como ocurrió la vez en la que mencionó que las latas de refresco son "feas", por lo que les colocaba un calcetín para hacerlas ver más elegantes.

Resulta ser que el pasado viernes, 15 de septiembre, Martha Debayle, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, en el que se le ve preparando la mesa para su Noche Mexicana. La locutora de radio reveló que le costó mucho trabajo pensar en la temática de la mesa, pero que al final de cuentas, llegó a la resolución de que la haría basada en el traje típico de los charros, por lo que optó por los colores negro y plateado.

"Después de mucho pensar, una noche antes se me ocurrió negro y plata para este 15 de sept inspirado en el traje típico Charro. Espero les sirva de inspiración!!."

En el clip se aprecia a Martha colocar el mantel, así como la vajilla y otras indumentarias de color negro, mientras que los tenedores, cuchillos y cucharas, al igual que otros platos son plateados, asemejando los detalles que algunos charros llegan a portar en los botones y el bordado de su traje. Aunque la conductora luce bastante orgullosa de su trabajo, no parece ser del agrado de la gente, quienes no tardaron en criticarla.

Entre los miles de comentarios se pueden leer aquellos que tachan el trabajo de Martha de ser fúnebre, esto debido a que el negro predomina en la mesa; mientras que otros más aseguran que las Fiestas Mexicanas se caracterizan por lo colorido como el rosa mexicano o los colores de la propia bandera de México: verde, blanco y rojo: "Se me hace muy fúnebre y a México le caracteriza lo colorido y alegre y más en estas fiestas mexicanas."

Otros más destacaron juzgaron a la famosa, puesto asegura que coloca demasiados objetos en la mesa, argumentando que ellos no podrían decorar de esta manera su hogar, dado a que requiere muchos artilugios, que ellos no se pueden dar el lujo de tener, porque no tienen el espacio para guardar tantas cosas: "¿Dónde guarda tanta ching...? Yo no tengo un bodegón en mi casa", declaró un fan.

Como se mencionó al comienzo de esta nota, esta no es la primera vez que critican a Martha Debayle por su decoración en la mesa, ya que, hace algunos meses compartió un clip similar en donde se le ve preparando la mesa, pero cometió el garrafal error de colocar flores conocidas como 'trompeta de ángel', las cuales tienen efectos tóxicos para las personas que las huelen por demasiado tiempo.

