Horóscopo de hoy sábado 16 de septiembre 2023 por Mhoni Vidente: Predicción según tu signo

Ciudad de México.- Entérate de cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este sábado 16 de septiembre del 2023, según el horóscopo de hoy compartido por Mhoni Vidente. La pitonisa más consultada por los famosos en México y América Latina te comparte las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo! Y no olvides que eres el dueño de tu destino.

Horóscopo de hoy, sábado 16 de septiembre del 2023, por Mhoni Vidente

Aries

Actúe con más cuidado al tratar con su pareja, pues en este sábado 16 de septiembre del 2023 andará sensible; así lo alerta Mhoni Vidente en el horóscopo de hoy. No se debe agobiar por las obligaciones económicas que no son de usted; ayude, pero sólo si le nace.

Tauro

Exponga sus prioridades laborales de manera clara y firme, querido Tauro. Está de suerte y sus jefes le harán caso en todo lo que decida arreglar en su jornada. Recomendable aprender alguna técnica de relajación o un nuevo idioma.

Géminis

Complicidad con un viejo amigo, mejorarán las relaciones y tendrá un gran día sábado 16 de septiembre, querido Géminis. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure y pronto llegará su época de suerte.

Cáncer

Intente ser más regular en su trabajo, pues ha faltado mucho y ha tenido problemas con sus superiores por esta razón, estimado Cáncer. Deseche esa obsesión por la salud y el tener un 'súper cuerpo', está perfectamente. Sea más agradecido con lo que tiene hoy.

Leo

Totalmente irresistible, no lo desaproveche en este día, querido Leo. Podría conocer un nuevo amor, el cual le dará buenas noticias en el futuro. Si estudia sus gastos, pronto puede tener ahorros para irse de vacaciones. Es saludable caminar, activa su circulación.

Virgo

Los celos influirán en su relación a lo largo de este sábado 16 de septiembre; no obstante, es una prueba para saber la calidad de su inteligencia emocional. No olvide que estos no son malos, sino el cómo los trata. Debe administrar bien su dinero en esta jornada.

Libra

Encontrará apoyo con su pareja sentimental para lograr sus objetivos profesionales de los próximos meses; eso sí, querido Libra, deberá ser más dedicado y más organizado. Muévase más para recuperar sus energías, ya descanso mucho del gimnasio en este mes.

Escorpio

Evite por todos los medios relaciones con gente de su trabajo, querido Escorpio; ese es el consejo de Mhoni Vidente en el horóscopo de hoy, sábado 16 de septiembre. Necesita dinero y eso le agobia un poco, pero lo conseguirá sin problema.

Sagitario

Si trabaja en atención al cliente o trata mucho con la gente, ármese de paciencia, pues para este sábado 16 de septiembre tendrá muchos problemas, Sagitario. Puede sufrir algún problema grave en su familia, pero será llevadero entre toda la gente que lo quiere.

Capricornio

En el horóscopo de hoy, Mhoni Vidente le sugiere a los nacidos en el signo de Capricornio que se den un tiempo a solas, pues han estado bajo mucha presión. No olviden que la gente los admira por ser tan trabajadores, mas el descanso no es negociable.

Acuario

Se encuentra lejos de sus seres queridos, querido Acuario y para este sábado 16 de septiembre del 2023 es muy probable que sienta nostalgia por la gente que no ha visto; recuerde que siempre está presente para ellos. Envíe un mensaje especial, será bien recibido.

Piscis

Para este sábado 16 de septiembre del 2023, querido Piscis, es posible que se acuerde de un viejo amor, el cual le dañó mucho en su momento. Envíe un mensaje de amor, y suelte. Recuerde que tiene un presente brillante y muy prospero, el cual debe ser gozado.

Fuente: Tribuna