Horóscopos chinos: Descubre si la suerte estará de tu lado en este 16 de septiembre

Ciudad de México.- Si eres de México, es probable que te hayas percatado de que el ambiente festivo se encuentra a la orden del día, pero esto no significa que debas bajar la guardia, porque se vienen grandes cambios para diversos signos en el horóscopo chino, así que presta atención e identifica en qué año naciste para que puedas descubrir cuál será la suerte que tendrás para el resto del día.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Si bien, es sábado, debes estar alerta, puesto es posible que enfrentes algunos problemas en el aspecto laboral, de los cuales podrás salir adelante gracias a tu agudeza mental y gran agilidad que te ha caracterizado a lo largo de tu vida. En el aspecto personal notarás que te has sentido un poco incomprendido por los demás, pero esto solo es un reflejo de el descuido que has tenido con tu persona.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Últimamente no te has sentido reconocido en tu trabajo, pero no te preocupes, las cosas están por cambiar. Próximamente recibirás esa propuesta laboral que tanto has estado esperando. En el amor notarás que la persona que quieres se vuelve un poco más fría; si esto deriva en una ruptura será señal de que es momento de trabajar en ti mismo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Ten cuidado en la forma en la que te expresas, ya que, de hacerlo mal, podrías meterte en fuertes problemas con tus allegados. Es posible que los malos entendidos estén a la orden del día. Lo mejor que puedes hacer es sacar tu lado más diplomático. Evita los enfrentamientos.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Aunque el Buey suele tener un aspecto duro, la realidad es que, en ocasiones, busca estar en paz con los demás y en su entorno. Es momento de que pises el freno y medites sobre todo aquello que te ha estado molestando. Recuerda que si duele, está en el lugar equivocado.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El confort es un lugar muy peligroso, porque puede estancarte y provocar que no conozcas todo aquello que puedes lograr, por lo que es recomendable que, de vez en cuando aceptes nuevos retos. Recuerda que si solo haces las cosas en lo que eres bueno, jamás llegarás a ser más de lo que eres hoy.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Es hora de sacudir tu letargo, Conejo. Recuerda que la liebre puede llegar a perder la carrera contra la tortuga por pecar de soberbia. Es momento en que empieces a mirar más allá y te especialices en algo. Puedes tomar cursos o capacitaciones que te ayuden a agudizar tus habilidades laborales. El trabajo que buscas está a la vuelta de la esquina.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es posible que el Dragón se sienta un poco más confiado y sensual de lo normal, esto será importante para que pueda acercarse a la persona que le interesa desde hace algún tiempo y aún no ha podido. Recuerda que la confianza es importante, pero no olvides la cautela. En el aspecto laboral podrás alcanzar esa meta que has estado buscando desde hace tiempo.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

A veces puede enfocarte demasiado en lo que hacen los demás y te olvidas de ti, esto te ha llevado a alejarte de cumplir tus metas, pero descuida, estos últimos meses del año te ayudarán a sentirte más concentrado que nunca. En el trabajo resolverá algunos problemas que venías arrastrando desde hace unas semanas.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El estrés de cada día te ha llevado a que querer buscar lugares donde te sientas en mayor libertad. Es posible que en las últimas semanas hayas sentido el llamado de la naturaleza, quizás hasta este pensando en escaparte con la persona que amas a las montañas. No dudes en hacerlo, de esta manera podrán unir sus lazos mucho más.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Últimamente te has sentido ahogado por el trabajo y, sin notarlo, te has distanciado de tus seres queridos. Aprovecha los días de fiesta para conectarte mucho más con tu familia. Disfruta de estar en pareja y prepara una tarde con tu persona especial. El punto es que debes salir de tu carcaza. Tu empleo no lo es todo.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Notarás que tu aspecto más original comienza a fluir más que nunca, lo que significa que es un gran momento para dejarte llevar por tus aficiones. Así que, no dejes de lado aquellos proyectos personales. Aprenderás mucho de ellos e incluso podría convertirse en un nuevo trabajo.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Es posible que en el trabajo te hayas sentido un poco perdido, quizás sentías que no sabías en qué podías desempañarte mejor, pero la vida dará un giro de 180 grados y notarás que nuevas oportunidades comienzan a avecinarte para ti. No dejes que el miedo te invada y da el paso de una vez por todas; la suerte te sonreirá.

Fuentes: Tribuna