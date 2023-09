Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días inició una polémica en el mundo de la farándula, puesto la afamada actriz, Libertad Palomo se fue contra la ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, después de que algunos usuarios de Internet aseguraran que la influencer era la primera mujer trans en la televisión mexicana, afirmación que sería errada, puesto dicho titulo le pertenece precisamente a Palomo.

Derivado de esto, la prensa mexicana acudió a Wendy para cuestionarla sobre la postura de Libertad, aunque no le proporcionaron demasiado contexto de la situación. Guevara únicamente se limitó a responder que no la conocía y que, al final de cuentas ella es consciente de quién es, por lo que cualquiera pensaría que la originaria de Guanajuato optó por darle la vuelta a la polémica, pero las cosas no salieron de acuerdo al plan.

Luego de una lluvia de dimes y diretes, en el que Libertad Palomo acusó a Wendy de ser una ignorante por no haber terminado la primaria, Paola Suárez decidió entrar a la pelea y le respondió a la histrionista de Los Sánchez, a quien acusó de ser una ardida por el éxito que Wendy está cosechando de manera express. Inicialmente, la influencer destacó que quería ella no deseaba faltarle el respeto a nadie y aclaró que si Guevara a tratado de darle la vuelta a la polémica, era por consejo de la empresa que la está manejando, pero declaró que ella no tenía las mismas ataduras, por lo que podía responder sin ningún problema.

"¿Qué te cala de Wendy, mija?, ¿qué te cala? Si Wendy no terminó la primaria, ¿a ti qué te importa?, yo me quedé en primero de prepa. ¿Te arde lo que ella está logrando?, ¿te arde que en tus tiempos no existía tanto lo que vienen siendo las redes sociales?. Vas a decir: '¿por qué te metes? Porque quiero y por mis hue... y porque es mi amiga. Con todo el respeto que te mereces."

Posteriormente, Paola reconoció todo el trabajo que hizo Libertad en su momento y recalcó que gracias a las mujeres trans como ella, otras más pueden salir a la calle maquilladas sin recibir agresiones por parte de la sociedad, aún así, destacó que eso no le da el derecho de atacar a Wendy Guevara por todo el éxito que está teniendo en redes sociales. Por otro lado, aclaró que la ganadora de La Casa de los Famosos México nunca se ha denominado como la representante de la comunidad: "Wendy se representa a ella misma. Si alguien se identifica con Wendy, es muy problema de esa persona, así que no te tienes que atacar."

Por otro lado, Paola reconoció que la sociedad actual es mucho más liberal que en la época en que Libertad Palomo salió del clóset, hecho que ocurrió a principios de los años 2000, es decir, hace 20 años, por lo que considera que ese el factor que hace que la gente acepte de mejor manera a Wendy, a diferencia de lo ocurrido con la histrionista de Atrapada, quien incluso fue a dar a la cárcel en su momento.

Asimismo, Paola Suárez aclaró que, pese a tener 30 años, no conocía a Libertad, por lo que considera factible que personas de la comunidad de 18 años tampoco la conozcan, pero también señaló que, es probable que la gente de 40 o 50 sí la ubiquen con mayor claridad; finalmente, destacó que la manera en la que se estaba comportando únicamente sacaba a relucir la posible envidia que sentía por la Perdida.

"Se respeta lo que tú hiciste en tu tiempo, nosotras solo le estamos poniendo la cerecita al pastel. Y si te molesta ponte pomada para las quemaduras."

