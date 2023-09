Tragedia en TV Azteca: Operan de urgencia a hijo de Luz Elena González por golpe en la cabeza

Ciudad de México.- A mitad de semana, la famosa conductora Luz Elena González compartió una triste noticia con el público del matutino Venga la Alegría pues entre lágrimas relató que su hijo mayor, Santiago Martínezd, se encontraba hospitalizado. Tras días de permanecer en silencio ante esta penosa situación familiar, la también actriz decidió compartir más detalles sobre su retoño y confesó que había tenido que ser operado de urgencia por una delicada razón.

Luz Elena ha formado una hermosa familia con su esposo, el político y empresario Bernardo Martínez, y se han enfrentado a diversas adversidades debido a que su heredero mayor fue diagnosticado con autismo desde que tenía 8 años. Recientemente la exvillana y exprotagonista de Televisa se volvió a llevar un tremendo susto por problemas de salud de 'Santi', ya que requirió ser internado en un hospital debido a una crítica situación.

Frente a las cámaras del programa Ventaneando, la exreina de belleza originaria de Guadalajara, Jalisco, compartió que su primogénito acabó en un nosocomio debido a que se le infectó una herida en la cabeza, que fue causada luego de sufrir una caída en su casa: "Fue un accidente en la casa, se cayó, se golpeó muy fuerte y se le encapsuló la sangre, fue un golpe interno, y desafortunadamente se infectó", relató González.

La actual presentadora de VLA comentó que la herida de Santiago se infectó al grado de que le hallaron unas bacterias que resistieron al antibiótico: "Tres bacterias fueron las que encontraron en esa infección, tuvieron que intervenirlo, sacarle toda esa infección, un absceso". Y añadió que esta fue la causa de que su hijo acabara en quirófano de un momento a otro: "El tema fue que las bacterias eran muy resistentes al antibiótico y es por esa razón que tuvo que estar en el hospital porque ninguno de esos antibióticos se pueden administrar en casa".

Luz, quien se especula fue vetada de San Ángel por su traición con TV Azteca, comentó que intentaron aliviar la infección de Santiago en casa pero lejos de mejorar, cada día iba empeorando más: "Entre más se prolongaba el tiempo, más angustiada te pones como mamá". Finalmente, la famosa de 49 años comentó que por el momento se encuentra más tranquila debido a que la infectóloga que atiende a su hijo le explicó que si continúa mejorando, será dado de alta la próxima semana.

Hace dos días mi hijo me dijo: 'mamá me quiero llevar una enfermera a la casa, luego te digo quién es'... y yo '¿cómo que te quieres llevar una enfermera a la casa?' y me dice 'sí para que trabaje con nosotros'".