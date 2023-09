Tras acusación de violencia, expareja de José Manuel Figueroa hace inesperada declaración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la famosa y reconocida exreina de belleza, Alicia Machado, recientemente no tuvo reparos al momento de lanzar acusaciones de violencia de género en contra del polémico cantante del regional de mexicano, José Manuel Figueroa, la expareja del reconocido intérprete, la famosa actriz, Tania Vázquez, acaba de hacer una muy inesperada declaración en favor a su exnovio en Venga la Alegría.

Como se recordará, durante uno de los episodios del reality show de famosas, Las Indomables, Alicia reveló que cuando era pareja del cantante este le dio le dio tremenda paliza que la dejó "rota" y "traumatizada", señalando que ella solo le preguntó sobre planes para su cumpleaños, declarando que él de la nada: "Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada. Me quedo en shock. Se viene encima de mi y me comienza a dar patadas. No pude gritar, fue muy traumático. Tenía moretones por todos lados", agregando que él la amenazó con desterrarla de México y a su familia si hablaba.

Tras este hecho, el hijo de Joan Sebastián externó que eran puras mentiras y simplemente lo estaba mencionando para generar rating a su reality, afirmando que: "Yo creo que ella tiene los recuerdos muy errados o equivocados o mezclados, si mal no recuerdo yo... veo que habla de testigos, de gente que estuvo presente, si tiene los testigos debe de denunciar, si va a hacer un frente para la mujer violentada, que no lo haga aprovechado o queriendo vender un reality show, que lo haga en forma, que lo haga bajo las leyes y con las leyes".

Ante este hecho, la exparticipante de La Casa de los Famosos, que se transmite por Telemundo, afirmó que ella no estaba mintiendo, pero que dejaría de hablar al respecto, dado a que no estaba en momento de adentrarse en pleitos y confiando en que finalmente el karma iba a llegarle y finalmente pagaría en este mundo todo el mal que le ha hecho, como "el bastardo" que ella considera que lo es.

Pero recientemente, en una entrevista con el matutino de TV Azteca, Vázquez por una llamada en pleno programa señaló que José Manuel con ella no fue más que un caballero en todo momento, que conoció a su padre, que fue muy lindo con ella en todo momento, especialmente durante la muerte de su padre, dejando en claro que jamás fue víctima de maltratos o abusos por parte del cantante, así que su percepción era muy positiva.

Finalmente, quiso dejar en claro que no estaba llamando mentirosa a Machado ni a ninguna de las mujeres que han alzado la voz en contra del hermano de Julián Figueroa, pero que ella hablaba de su parte únicamente y a ella le había tocado conocer una faceta muy dócil, tierna y caballerosa del famoso cantante del regional mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui