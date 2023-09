Tras exceso de trabajo, Aislinn Derbez huye del país y presume romántico viaje ¿sola?

Italia.- Parece ser que la familia Derbez está pasando por un momento de introspección, ya que, por un lado Vadhir confrontó a su papá, Eugenio Derbez publicó un video en donde se supo de manera definitiva la reacción del actor y comediante con respecto al estreno de la canción Morrito, tema que el actor de El tamaño sí importa le dedicó a su progenitor; mientras tanto, Aislinn escapó del país para tener uno de los viajes más románticos de su vida ¿a solas?

Como es bien sabido, Aislinn Derbez es la hija mayor de Eugenio y ella, a diferencia de sus hermanos tiene una personalidad mucho más espiritual y hasta cierto punto wellness, estilo de vida que regularmente promueve a través de sus redes sociales, en donde cuenta sus reflexiones y las cosas que aprende con el día a día; sin embargo, hace 1 año, la histrionista de ¿Qué culpa tiene el Karma? Se dejó ver en medio de un periodo de inestabilidad del cual poco habló.

Como algunos recordarán, Aislinn llegó a hablar en su podcast: La magia del caos, que había ocasiones en las que se sentía mal e incluso se dejó ver una de las entrevistas al borde del llanto. Aunque parecía ser que este periodo llegó a su fin, la realidad es que la actriz de A la mala, confesó el pasado viernes, 15 de septiembre, que regularmente procuraba llenarse de trabajo y se aseguraba de cumplir con sus actividades como madre de Kailaini, hecho que la hacía sentir bien, pero al mismo tiempo la dañaba.

Aislinn Derbez asegura que disfruta de su trabajo como modelo y actriz

Debido a este acelerado ritmo de vida, Aislinn planeó un viaje a Italia en el que se dedicaría única y exclusivamente a ella, por lo que se presume que no fue acompañada de nadie más; aún así, la famosa parece estarlo pasando de manera estupenda al grado en el que llegó a reflexionar sobre lo agitado que había estado viviendo y el problema que esto lo estaba trayendo en su vida habitual y profesional.

"Confieso que los últimos 3 años he estado en una racha continua de exceso de trabajo + ser mamá; y una parte de mi se sentía valiosa y orgullosa por vivir así, sin parar ni los domingos.. Pero últimamente me he dado cuenta que “hacer demasiado” sólo me entorpece y me apendeja. Literal se me atrofia la cabeza, se me olvidan las cosas, se satura mi energía, lo cual me hace menos consciente, menos amorosa conmigo misma y con los demás y entro constantemente en lugares de ansiedad, desconexión, comparación, competencia, intolerancia, agotamiento, saturación, insuficiencia, descuido…"