VIDEO: Shakira estrena fragmento de 'El Jefe'; sería su nueva colaboración con Fuerza Regida

Ciudad de México.- No cabe duda de que Shakira la está 'rompiendo' desde su renacimiento tras su ruptura definitiva con Gerard Piqué, al grado en el que logró encantar a todos con su presentación en los MTV Video Music Awards, donde dio uno de los mejores shows que ha dado en su vida, haciendo un increíble popurrí donde complació no solo a sus nuevos fans, sino también a los anteriores, al interpretar varias de las canciones que le dieron fama como: Las caderas no mienten, Ojos así, entre muchas otras.

Tal y como ha quedado claro, Shakira está aprovechando al máximo está nueva popularidad que está teniendo al grado en el que ha estrenado diversas canciones en poco menos de 1 año como es el caso de Te Felicito, Monotonía, la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, TQG, Acróstico y Copa Vacía; todas ellas han resultado en colaboraciones frescas con otros artistas del género urbano, pero todo parece indicar que la originaria de Barranquilla, Colombia, quiere hacer algo mucho más innovador.

Es por ello que causó gran sorpresa cuando reveló que debutaría en el género regional mexicano (país donde cuenta con una gran cantidad de fans) con el apoyo de la banda estadounidense, Fuerza Regida. Resulta ser que ambos unirán sus talentos para lanzar El Jefe, tema que saldrá a la luz para el próximo 20 de septiembre, aunque esto no impidió que la famosa lanzara un fragmento de este nuevo tema.

El clip apareció en varias de sus cuentas de fans, así como en Instagram. Se puede ver a Shakira luciendo un sombrero norteño, con una falda negra echa girones, así como unas botas largas con tacones, en color negro. También se aprecia a la famosa haciendo algunos pasos texanos, pero sin dejar de lado los tradicionales movimientos de cadera que le han gran fama a lo largo de todos estos años.

En el clip se aprecia a la famosa cantar algunas estrofas como: "Estás soñando con irte del barrio; tienes todo para ser millonario: gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario", menciona el intérprete, quien evidentemente está contando la historia de una persona de bajos recursos que sueña con darse una vida con altos estándares económicos, el problema es que radica en que no tiene acceso a este nivel adquisitivo.

Cabe señalar que algunas personas consideran que esta canción también es una indirecta para Gerard Piqué, aunque ésta parecería ser mucho más sutil que las demás, ya que, se dice, que Shakira sería apodada 'La Jefa' por el círculo cercano al exfutbolista, puesto sería ella la encargada de tomar todas las decisiones importantes con respecto a la economía de su anterior familia.

Fuentes: Tribuna