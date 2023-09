Edwin Luna asegura que no tiene problema de compartir escenario con Alma Cero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi un mes de la polémica que protagonizó Edwin Luna en el programa Hoy, el cantante volvió a abordar el tema y ante las cámaras de Berenice Ortiz recalcó que no tiene ningún problema con encontrarse con su ex, a tal punto que podría compartir escenario con ella sin ningún problema, contrario a lo que muchos podrían decir.

Recordemos que ambos fueron invitados al programa matutino de Televisa, donde Alma Cero fue a promocionar su nueva telenovela, mientras que él iba a cerrar la grabación con una presentación musical junto a La Trakalosa de Monterrey, pero de última hora no quiso entrar al foro a cumplir con su compromiso al percatarse que estaba la actriz.

Aunque la producción intentó explicarle que en ningún momento se iban a cruzar, por respeto a su actual pareja decidió marcharse, así que se generó todo un escándalo y lo acusaron de poco profesional, pero él se defendió diciendo que nunca le avisaron que iban a estar los dos el mismo día, de lo contrario hubiera pospuesto presentación ya que dijo no le resulta grato verla después de lo que ha dicho de su familia.

De este modo, ahora parece haber cambiado de opinión ya que dice no tener problema, mientras que respecto a un presunto veto de parte de la televisora de San Ángel, el intérprete de Borracho de Amor se mostró despreocupado ya que confía que siempre se abren nuevas puerta, así que compartió que pronto se presentará en Telemundo junto a Kimberly Flores.

En otro tema, le preguntaron acerca del incidente que tuvo en uno de sus recientes conciertos en Estados Unidos, donde hombres armados ingresaron y tuvieron que suspender el evento, algo que dice no lo tiene asustado ya que no tuvo que ver directamente con su agrupación, así que no tiene planes de doblar su equipo de seguridad.

Espero que haya sido un malentendido que no tenga nada que ver directo con nosotros y que Dios nos siga cuidando. No, (la seguridad) llama más la atención y al final la delincuencia si llegas con 50 ellos llegan con 100", comentó.

Al notificarle que Alma Cero se mostró preocupada por este altercado y le envió bendiciones, Edwin Luna le agradeció y le envió buenos deseos, dando muestra de su madurez frente a los medios: "Que Dios la bendiga, yo no tuve ningún altercado con ella y ni siquiera la vi, pero también le deseo bendiciones a ella y todos los que me rodean", concluyó el intérprete de regional mexicano.

