Estos son algunos escándalos que confirman a Gala Montes como la más polémica de 'La Isla'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía es uno de los realitys de supervivencia más demandantes de la televisión, razón por la que no cualquiera se anima a vivir la aventura ya que se exponen a vivir aislados bajo condiciones que pueden ser demasiado austeras, es por eso que Natalia Valenzuela se vio obligada a abandonar la competencia en la primera semana.

La actriz se comenzó a sentir mal, así que tras una revisión médica se enteró que se encuentra embarazada, así que en ese estado era imposible que pudiera continuar, así que la producción envió como refuerzo a Gala Montes, quien ya lleva un par de semanas corriendo los circuitos y comienza a dar pistas de que podría ser una de las figuras más polémicas de la temporada.

A sus 23 años, La joven ha mostrado tener un carácter imponente y no suele guardarse nada, es por eso que en varias ocasiones se ha convertido en la protagonista de varios escándalos por los que es recordada, dejando en claro que no le importa de quién se trate para verter su opinión ya que hasta con la cantante Rosalía salió molesta.

Instagram @IslaReality

Pelea con Bárbara de Regil

Fue en 2021 cuando la integrante del equipo verde atacó a Bárbara de Regil, debido a que no le pareció que se grabara llorando por la muerte de una de sus mascotas, así que no dudó en exhibir que le parece que les tiene una gran falta de cuidado, así que de hipócrita no la bajo: "Yo no quiero que una persona a la que se le muere un perro a los seis meses siga comprando perros, no pueden tener perros si no tienes tiempo para cuidarlos", escribió criticándola.

Pero eso no fue todo, dado que también la tundió por presuntamente buscar likes a través de donaciones y convivencias que pública en redes sociales; encuentros donde está con personas con cáncer en las que se le señaló de aprovechada, logrando que le lloviera hate a la protagonista de Rosario Tijeras.

Crítica a Rosalía

La estrella de la pantalla chica, también armó todo un escándalo al acusar a la cantante Rosalía de no tener valores, dado que su reciente presentación en el Zócalo de la CDMX, destacó se pagó con el dinero de la ciudadanía: "En mi casa no se vuelve a tocar tu música", publicó Gala Montes y acusó a la 'Motomami' de ser un distractor del gobierno.

'Lady Donitas'

Para rematar, cabe recordar la vez que Gala Montes fue exhibida en redes sociales y la nombraron 'Lady Donitas', luego de que se filtrara una conversación que tuvo con una empresa de flotadores que se negó a regalarle sus productos a cambio de publicidad, así que se hizo viral y recibió una ola de críticas de parte de los usuarios.

Fuente: Tribuna