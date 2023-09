Comparta este artículo

Estados Unidos.- El polémico exesposo de Katy Perry y reconocido actor, Russell Brand, recientemente se encuentra en un punto muy complicado de su vida, debido a que acaba de ser acusado de violación, además de abuso y agresión sexual en contra de varias mujeres que prefirieron mantenerse en el anonimato, incluida una que dijo que fue cuando apenas contaba con tan solo 16 años de edad.

El famoso actor de Hollywood se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que cinco mujeres, de las cuales cuatro están en anonimato y una que decidió dar su nombre, pero no formar parte de las entrevistas en las investigaciones que hacen The Sunday Times, The Times y uno de los programas más reconocidos del Reino Unido, en el cual se señalan que los incidente pasaron entre los años del 2006 y el 2013, cuando era presentador de BBC Radio 2 y Channel 4.

Según los informes, el primer abuso sucedió en el 2006 cuando trabajaba en Big Brother's Big Mouth, cuando Brand tenía 30 años y la demandante 16 años, la cual dijo que el actor le expresó: "Me importa un carajo si tienes 12... necesito saber cuál es mi posición legal", cuando la aprisionó y le "metió el pene a la fuerza por la garganta. Simplemente me asfixiaba y no podía respirar, lo empujaba y él no retrocedía en absoluto. Terminé teniendo que darle un puñetazo muy fuerte en el estómago para sacarlo. Estaba llorando y él dijo: 'Oh, de todos modos, solo quería ver tu rímel correr'".

Russell Brand. Internet

La segunda víctima mencionó que en una de las casa de él en Los Ángeles el 1 de julio del 2012, afirmando que la violó contra la pared, señalando que: "Traté de alejarme de él y me escapé de la pared. Y luego fui a otra pared que tenía un cuadro. Un cuadro enorme. Y mi bolso se quedó atascado debajo de eso, y todavía está en mi brazo. Y en ese momento él agarra mi ropa interior y la tira hacia un lado", afirmando para The Times que fue al Centro de Tratamiento de Violación (RTC) en el Centro Médico de UCLA en Santa Mónica y "proporcionó su ropa interior y otras muestras como evidencia, que fueron congelado".

La tercera dijo que a principios del 2013, declarando que: "me agarró y me metió en la cama", inmovilizándola al besarla, agregando que: "Creo que tenía sus manos en mis pantalones, pero yo estaba luchando muy duro y gritando muy fuerte, esperando poder salir de alguna manera. No sé cuál es la definición real de 'agresión sexual', pero así se siente", señalando que "Él no me violó, seguía rogándole que me dejara y finalmente él cedió, pero él estaba súper enojado y me despidió".

Russell niega las acusaciones. Internet

Finalmente, la única mujer que no se mantuvo en anonimato fue la exnovia de Brand, Jordan Martin, su libro del 2014, KNot: Entanglement with a Celebrity, lo acusó de agredirla sexualmente y abusar física y emocionalmente de ella durante los seis meses que salieron, que comenzó en el mes de febrero del 2007, negándose a dar más declaraciones de las que dejó en dicho material.

Cabe mencionar que hasta el momento el famoso actor y comediante dejó en claro que él no era culpable de nada de lo que se le culpa, siendo muy claro en un video a través de su cuenta de Instagram en el que niega y "refuta absolutamente las afirmaciones", lo cual ha señalado que son "ataques extremadamente atroces y agresivos".

Russell es acusado de violación. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui