Heliud Pulido enternece Instagram al presumir fotografía con su pequeña Rafaela

Ciudad de México.- Exatlón México es uno de los programas más exitosos de TV Azteca, donde han desfilado un sinfín de atletas que han utilizado la plataforma para despuntar sus carreras y en medio de la competencia, así como el aislamiento han logrado hacerse de grandes amistades, así como de rivalidades, pero las famosas playas de República Dominicana, también han sido escenario de varias historias de amor.

No es un secreto que Pame Verdirame y Heliud Pulido son una de las parejas más queridas del show, pues tras su salida los atletas no han dejado de demostrarse su amor y no dudan en compartir fragmentos de su vida en redes sociales y recientemente sorprendieron al presumir que después de una larga espera acaban de debutar como papás de la pequeña Rafaela.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde los exintegrantes del equipo rojo mostraron que cumplieron una meta más en su vida y presumieron la llegada de su bebé que apenas tiene unos días de nacida, dado que la recibieron el pasado 14 de septiembre, así que se encuentran de cabeza por toda la felicidad que ha imprimido a su vida.

El experto en canotaje no ha parado de presumir a sus fans su faceta de paternidad, así que ha saturado sus cuentas con tiernas fotografías en las que posa con su bebé, así que hace unas horas colgó una postal en la que se puede apreciar que la trae entre sus brazos vestida completamente de blanco y con un enorme moño en la cabeza.

Todo lo bueno que la vida había guardado para mí, llegó contigo. Te amo Rafaela, mi hermosa princesa", escribió el atleta.

Tal como era de esperarse, la publicación de 'Black Panther' de inmediato causó revuelo y generó más de 60 mil reacciones, además de que no paran de felicitarlo sus colegas, así como fanáticos: "Qué bonitos" (Casandra Asencio), "Felicidades, que Dios les de mucha salud" (Zudikey Rodríguez), "Muchas felicidades papá Heliud" (Pato Araujo), "Cosita hermosa, Muchas felicidades, bendiciones a la princesa y a ustedes" (Yamilet Escárcega), se lee entre los comentarios.

Desde que se enteró del embarazo de Pame, Heliud decidió dejar Veracruz para irse a Monterrey con la intención de que la exfutbolista se sintiera más cómoda, así que acaban de comprar su propia casa y presumieron que la pequeña Rafaela tiene su propio cuarto que ambos le decoraron con algunos peluches y regalos, debido a que la esperaban con ansias.

