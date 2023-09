La Isla: Anahí Izali no se guarda nada y esto dijo acerca del comportamiento de Gala Montes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras varios años de ausencia en la pantalla de TV Azteca, La Isla Desafío en Turquía regresó con una nueva temporada que trajo importantes cambios en las dinámicas que le han dado un giro interesante a la aventura, misma que terminó para Anahí Izali hace algunos días tras no superar a sus compañeros en la temida prueba de eliminación.

La estrella de los realitys platicó de su experiencia en exclusiva con TV Notas, así que fiel a su estilo no se guardó nada al hablar de los roces que tuvo con Gala Montes, quien abiertamente le dijo que añoraba verla fuera de las grabaciones y se le cumplió, pero Izali confiesa que desde que vio el juego que iba a enfrentar sabía que se le iba a complicar por sus problemas físicos.

Soy asmática y eso fue lo más complicado de estar en La Isla, porque estábamos entre mucha tierra. Jugábamos bajo temperaturas muy fuertes y la verdad, no estaba acostumbrada a eso. Creo que yo fui a la que le pegó más el calor en las primeras semanas. Afortunadamente llevé mi inhalador y antes de entrar al reality me hicieron muchas pruebas de sangre y físicas", comentó.

Twitter @IslaReeality

Respecto a la última batalla que enfrentó, Anahí confesó que sufrió mucho debido a los mareos ya que se trataba de pasar piezas de madera cruzando una viga de equilibrio, pues una habilidad que no tiene y en cuanto se cansa los mareos se hacen presentes, al igual que la falta de respiración, así que por más que se esforzó su cuerpo no le ayudó.

Al ser cuestionada acerca de su relación con Brenda Zambrano, con quien ya había coincidido en otros proyectos, donde su relación no fue la mejor. La influencer decidió darse otra oportunidad aunque las cosas no se dieron: "No hemos podido hablar. Fíjate que ella y yo tratamos de hacer una amistad, pero no se logró. Había cosas que no me gustaron de ella y a ella de mí, así que decidí que mejor hasta ahí. No soy de esas que hacen un live para explicar lo que pasó y yo pensé que íbamos a tener más problemas en La Isla, pero no".

Twitter @IslaReeality

Sin duda, con quien tuvo muchos roces fue con Gala Montes, quien confiesa que al principio le dio felicidad verla como una nueva energía al grupo de los Rebeldes, por lo que incluso hicieron un trato junto con Alexia de protegerse entre ellas, pero no les duró nada el acuerdo: "Gala llegó muy montada, porque yo hubiera entendido que se enojara conmigo después de un pleito entre las dos, pero no fue así. Cuando Gala se dio cuenta que no me llevaba bien con los demás, era evidente que le convenía señalarme como la del problema".

De este modo, Anahí Izali destacó que la joven actriz prefirió darle la espalda al ver que no llevaba una buena relación con el resto de los verdes, pero a quien de plano no tolera es a Gamaliel Sánchez ya que lo considera una persona falsa: "Yo siento que el falso del equipo morado es Gamaliel... porque pretende ser de una manera y de otra, pero siento que hay más de él que no está mostrando", concluyó.

Fuente: Tribuna