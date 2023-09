Lili Téllez lanza fuerte advertencia a Wendy Guevara tras ataque por comentario transfóbico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muy famosa y polémica legisladora mexicana, Lili Téllez, acaba de sacar las garras y de emplear sus redes sociales para lanzar una fuerte advertencia a la reconocida y muy querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, tras los fuertes ataques que ha recibido por su comentario transfóbico a situación de discriminación contra mujer transgénero que corrieron de baños de la Cineteca Nacional.

Como se sabe, el pasado miércoles 13 de septiembre, Laura Glover, denunció en redes sociales que varios Policías la sacaron de los baños de mujeres en la Cineteca Nacional a base de violencia, acusándolos de discriminación por ser una mujer transgénero. Ante esto, la legisladora expresó que: "Esto NO es discriminación. Los baños de mujeres, son de mujeres. Ya basta de tolerar lo que es irracional e ilógico".

Y aunque Téllez ha sido sumamente criticada, no ha cesado con su opinión respecto a este tema, afirmando que no era discriminación, asegurando que: "Yo la respeto que se defina así, nada más que no puede entrar a baño de mujeres porque es baño de mujeres. Los baños de mujeres son de mujeres y los baños de hombres son de hombres. Las mujeres tienen derecho a tener privacidad en los baños de mujeres", lo que llamó la atención de la integrante de 'Las Pérdidas'.

La famosa exintegrante de La Casa de los Famosos México en un en vivo de su cuenta de Instagram, al ser cuestionada de que pensaba, ella no le prestaba atención, especialmente porque: "No sé quién es Lilly Téllez, pero que vaya a hablar con el Gobierno de la CDMX para ver si le hacen caso", y entre risas burlonas dejó en claro que no la considera cómo alguien con poder, agregando que: "Ojalá me dijeran donde vive para entrar al baño de su casa y c.. toda la taza bien feo, tapársela, porque yo soy muy de tapar los baños".

Ante estos ataques y este gráfico momento que desea, la legisladora volvió a emplear su cuenta de X, anteriormente llamada Twitter, para volver a reafirmar su pensamiento, burlándose al llamar "dama" a Guevara, además de agregar que al mensaje que le dio Wendy, ella: "le advierto: si se acerca a mi casa, aquí le espera mi esposo...cuide su peluca", causando un gran revuelo en las redes sociales, pues fans de la ahora actriz no dudaron en defenderla y arremeter contra Téllez.

Cabe mencionar que hasta el momento, la futura protagonista de la siguiente novela del reconocido productor de novelas, Juan Osorio, no le ha dado una respuesta a esta contundente advertencia, pero se espera que muy pronto la reconocida influencer de las redes sociales vuelva a pronunciarse para hacer otro comentario por la manera en la que Lili está llevando la situación tan polémica sobre las mujeres transgéneros.

Fuente: Tribuna del Yaqui