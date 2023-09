Lucerito Mijares revela que su mamá sí se enojó por la bofetada que le dio en 'Me caigo de risa'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace varios meses explotó el escándalo de que Lucerito Mijares abofeteó a su madre, la denominada novia de América en pleno programa de Me caigo de la risa, aunque esto habría sido de manera accidental, la joven cantante mencionó que sí le trajo consecuencias con sus padres, aunque generalmente confirmaba que la habían regañado, nunca profundizaba demasiado en el tema.

Recientemente, la periodista Mara Patricia Castañeda publicó una entrevista con la protagonista de El Mago, donde la famosa decidió romper el silencio y hablar sobre lo que en realidad pasó después del golpe que le propinó a su madre durante aquella terrible transmisión del programa de Faisy. Como algunos recordarán, en aquella ocasión, Lucerito y su mamá estaban jugando un juego de cartas; ambas debían sacar una carta y quien sacara el mayor número tenía derecho de golpear con una tortilla a la otra.

La primera en sacar el número más alto fue Lucero, quien se aseguró de golpear a su hija de la manera más leve posible para no lastimarla; después siguió Lucerito, que sacó el número mayor, el problema fue que la adolescente no midió su fuerza y le metió tremendo bofetón a su madre, quien si bien no perdió la compostura en el show, sí amenazó a su hija a señas, lo que fue tomado a como broma por los conductores, cuando esto no fue así.

Según lo dicho por Lucerito, cuando todo esto pasó, su primer pensamiento fue que la iban a "correr de la casa", pero afortunadamente no fue así, aunque su madre sí se molestó con ella. Supuestamente, la hija de Mijares habría intentado disculparse con la protagonista de Alborada, pero ésta la confrontó preguntándole sobre cuál era su problema. Al final de cuentas la cantante la disculpó y todo continuó su ritmo normal.

"Cuando me toca (pegarle) dije pues ya estamos aquí y entonces como que no medí y muchas veces me dicen que soy muy fuerte, muy tosca y agarro la tortilla y ¡pum! Le doy y no, no, no me dio una vergüenza que dije ‘¿qué acabo de hacer? Me van a correr de la casa’ y pues ya le digo a mi mamá ‘perdóname, de verdad se me fue la mano, la adrenalina me ganó’ y me dice ‘¿qué te pasa?’ y le digo ‘me equivoqué’ y me dice ‘te la volaste’ y entonces me dijo ‘sí, está bien y ya’, no se enojó."

El verdadero problema llegó cuando el padre de la joven cantante, Manuel Mijares, se enteró del asunto, pues éste no se conformó con una simple disculpa, sino que le lanzó una fuerte advertencia y es que, según lo dicho por Lucerito, su progenitor le advirtió que no volviera a pegarle a su madre, aunque esto se tratara de un simple juego, cosa que la famosa prometió y actualmente todos se llevan igual de bien que siempre.

"Me habla mi papá y me dice ‘¿Qué pasó? y yo de ‘¿qué paso de qué?’ ‘que le diste una cachetada a tu mamá’ y entonces todo fue por teléfono, pero me dice ‘necesito que vengas a la casa’ y ya voy a la casa y me dice ‘¿Me puedes explicar qué pasó?’ y pues yo al borde del llanto ‘papi es que fue un juego, se me pasó la mano’ y me dice ‘sí, pero te la volaste y ¿qué te dijo tu mamá?' Y le dije pues que me la volé y me dice, serio, serio, ‘por favor que no vuelva a pasar, no me importa si fue un juego."

Divorcio de Lucero y Manuel Mijares

Lucero y Manuel Mijares solían ser considerados como una de las parejas preferidas por el público, dado a que pertenecían al selecto grupo de los matrimonios más estables de la farándula, pero todo cambió en el año 2011, cuando anunciaron su inminente separación. A diferencia de otros famosos, los cantantes tuvieron una separación armoniosa y continuaron teniendo una excelente relación, al grado en el que el cantante de Soldado del amor se mudó en una casa vecina para poder estar cerca de sus hijos para cuando lo necesitaran.

