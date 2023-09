Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el pasado 14 de septiembre se han vivido varios fenómenos astrológicos que tienen repercusiones de manera positiva en los signos zodiacales. Mhoni Vidente te dice cómo será tu fortuna ahora que recién despedimos la Luna Nueva en Virgo y con ello le damos la bienvenida a la conjunción de la Luna con Marte y Mercurio; recientemente el satélite natural de la tierra se ubicó con el último planeta mencionado y por ello así es como se afectará nuestro destino. Toma nota y feliz domingo.

Aries

Este no es el día para que te dejes invadir por la nostalgia, lo que debes hacer es concentrarte en tus planes a futuro y sobre todo reforzar tu energía para que inicies la semana con la mejor actitud posible. En temas de amor, presta atención a los que te rodean pues hay una persona que está muy interesada en llamar tu atención y recibir un gesto de cariño. Cuida mucho tus gastos, ya que te estás excediendo y con ello la abundancia podría irse de manera rápida.

Tauro

Posiblemente este día te sientas con los ánimos algo exaltados y con ello podrías tener roces con las personas que te rodean; lo mejor es que busques un tiempo a solas y trabajes en tu serenidad y sobre todo paz mental, verás que con ello atraerás cosas positivas y también evitarás decir cosas de las que posiblemente te arrepientas. Trata de realizar una caminata, ya que esto te ayudará a devolver tu energía y sobretodo a traer tranquilidad a tu vida. Ojo con los temas de salud, ve al médico.

Géminis

Muchas veces amanecemos con poca energía pero para ti lo más conveniente es que busques hoy la manera de aprovechar todas las oportunidades que tienes a tu alrededor; reunirte con amigos que sabes que son muy divertidos te ayudará a mantener alejada la energía negativa y sobre todo a traer buena vibra. Procura tener no sólo hoy sino a lo largo de la semana una alimentación balanceada, verás que te ayuda a sentirte mucho mejor en muchos ámbitos.

Cáncer

Posiblemente para ti continúa en las jornadas festivas y esto requerirá de toda tu energía; lo mejor es que trabajes en alcanzar una armonía favorable para que con ello contagies a los demás de un buen ánimo, verás que cuando das cosas buenas el universo te las retribuye a la triple. En cuestiones de pareja, posiblemente se aproxime un roce; lo mejor será que comiences a trabajar en la comunicación para evitar que las cosas empeoren.

Leo

A partir de hoy y en los próximos días, tu situación sentimental dará un cambio de 180 grados pues estás proyectando un aura que atrae al amor. Si estabas buscando a tu media naranja, debes prestar atención a todas las señales pues posiblemente la persona que es adecuada para ti está cada vez más cerca. Ten mucho cuidado con las personas de tu mismo sexo con las que te has estado rodeando hay envidias que podrían cerrarte los caminos.

Virgo

Este es el momento perfecto para que trabajes en alcanzar todas tus metas pues el cambio lunar te ayudará a atraer el éxito en cada ámbito que te lo propongas. Toma en cuenta también trabajar en tu apariencia para que con ello proyectes una persona más segura y sobretodo confiable, verás que poco a poco las cosas salen tal como las habías deseado. Posiblemente esta semana tengas un un golpe de suerte con juegos de azar tómalo de una manera responsable y sobretodo no lo hagas una adicción.

Libra

No solo hoy sino durante los próximos días posiblemente te enfrentes a decidir entre dos planes que llamaran mucho tu atención; recuerda que en estos casos lo más relevante es que te inclines por lo que más te conviene a lo que deseas, pues posiblemente te encuentres en una reunión donde te abras los caminos de manera profesional. Aprovecha también estos tiempos de cambio para trabajar en mejores hábitos de salud verás que no es tan complicado como lo habías pensado.

Escorpio

Posiblemente estés atravesando por un momento en donde ninguna persona a tu alrededor te da la confianza necesaria para emprender nuevos proyectos o incluso, te abre para abrirte de manera íntima. Lo que debes hacer es tener confianza en ti mismo para con ello poder proyectarlo a las demás personas; aprovecha estos tiempos de cambio para hacer una introspección y descubrir quién eres y sobre todo lo qué estás buscando, poco a poco irás recuperando la energía que sabes ha sido perdiendo en hacer las cosas que antes te apasionaban.

Sagitario

Hoy posiblemente hay un plan con la familia que quizá no te atrae; recuerda que lo más importante es que trabajes también en el tiempo de calidad para con las personas que te han dado su apoyo en los momentos en los que más lo necesitan. Asegúrate de que sea un plan atractivo para todos y sobre todo que te permita descubrir nuevas experiencias, terminarás pasando unos días muy agradable.

Capricornio

Cada vez tienes más claro qué es lo que quieres y sobre todo cómo conseguir alcanzar tus metas; esto es muy bueno pues poco a poco ha sido aclarando tu mente y sobre todo priorizando tus objetivos; sin embargo, estás empezando a caer en una etapa de ansiedad y sobretodo desespero lo mejor es que este día aproveches para pasar el tiempo contigo mismo y sobre todo te desconectes de todo lo que pasa en el exterior, te ayudará a tener energía de sobra para la semana.

Acuario

Aprovecha estos días en que el universo te da la oportunidad de acercarte a ciertas personas que pueden representar para ti una amistad importante; sin embargo, la recomendación es que te mantengas alerta pues muchas veces las personas ocultan sus verdaderas intenciones y lo que en realidad buscan es generarte un mal. Toma en cuenta que es muy importante que en estos días cuides tu salud financiera, podría presentarse un imprevisto que requiera de una gran inversión.

Piscis

Posiblemente en estos días te tengas que enfrentar a la firma de un papel importante o incluso recibirás documentos que son realmente trascendentes; no tomes a la ligera esta acción y enfoca a todos tus sentidos, ya que podrías cometer un error por seguir tus impulsos y no hacerle caso a tu intuición. Empieza a ahorrar pues posiblemente se te presente unos viaje que te sugerimos no rechazar.

Fuente: Tribuna