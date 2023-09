Luto en Hollywood: Billy Miller, actor de 'General Hospital', fallece; esta seria la causa

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Desgraciadamente, una vez más en Hollywood todos se encuentran vestidos de un muy triste luto, debido a que recientemente se dio la terrible noticia del inesperado fallecimiento del querido Billy Miller, que era principalmente reconocido como el actor de General Hospital, a la edad de 43 años, y del que aún se dice que la causa sería desconocida, dejando en shock al mundo del espectáculo.

La tarde de este domingo 17 de septiembre a través de un comunicado oficial por parte de Michael Fairman, se confirmó la lamentable muerte del reconocido actor antes mencionado, el cual estaba a tan solo dos días de celebrar su cumpleaños número 44 y aparentemente estaba sumamente feliz y emocionado de pasarlo con sus seres amados, así que su deceso tomó de sorpresa a familiares, amigos, colegas y fans.

Según los informes oficiales, Miller a sus 43 años perdió la vida de causas misteriosas, debido a que pese a que se informó del deceso y se dijo que era una absoluta sorpresa que conmocionó a todos, no se han revelado las circunstancias o el por qué de este lamentable hecho, ni tampoco se tiene una pista dado a que se desconocía si padecía alguna enfermedad, si tenía adicciones, problemas de salud mental o algún accidente repentino.

Como se sabe, el famoso histrión estadounidense originario de Tulsa, Oklahoma, debutó en la televisión como 'Richie Novak' en la famosa serie All my children, pero fue u papel como 'Billy Abbott' en la reconocida serie The Young and the Restless, en donde su actuación lo hizo acreedor de tres premios Emmy, haciéndolo uno de los más exitosos de la televisión diurna, especialmente con su participación en General Hospital.

Cabe mencionar que hasta el momento ninguno de los familiares de Billy se ha pronunciado por el lamentable deceso del reconocido actor, pero se espera que muy pronto alguno de ellos salga para expresar unas palabras de despedida, además de dar informes sobre su último adiós y por supuesto que confiesen que fue lo que llevaría al reconocido actor de Hollywood a perder la vida a tan corta edad.

