Maribel Guardia prefiere mantenerse al margen de la polémica de José Manuel Figueroa

Ciudad de México.- José Manuel Figueroa se encuentra en el centro de la polémica, pues hace unos días Alicia Machado lo señaló de ser un hombre violento, asegurando que mientras estuvieron juntos la llegó a insultar y golpear, razón por la que el cantante ha recibido muchas críticas y esto podría de alguna forma afectar su compromiso con Marie Claire Harp.

Si alguien conoce desde hace años a Figueroa es Maribel Guardia, razón por la que Ernesto Buitrón la abordó con la intención de tener su versión, pero la costarricense decidió mantenerse al margen de la situación, argumentando que prometió nunca hablar hacer de ningún hijo de Joan Sebastián, pero le envió un mensaje a su amiga Alicia.

Le mando un abrazo enorme, es una mujer que admiro, respeto y hay que tener mucho valor para hablar de esas cosas, pero no me puedo meter en el tema", aseveró.

De manera general, la conductora resaltó que la violencia contra la mujer se ha extendido vorazmente y las cifras por el delito de feminicidio van en aumento, por lo que no cree que es algo que deba tomarse tan a la ligera ya que muchas han perdido la vida gracias a relaciones tóxicas en las que los celos y la violencia son los ingredientes principales.

Respecto a las críticas que muchas veces reciben las víctimas al denunciar mucho tiempo después de que ocurrieron los hechos, Maribel considera que es todo un proceso de asimilar y que no se debe juzgar: "Hay un estado shock que tienen las mujeres que son abusadas, de hecho pueden hasta cambiar las historias y por eso se tardan tanto en contar las historias".

Al cuestionarle si cree que estas actitudes violentas se heredan, la estrella de Lagunilla Mi Barrio fue contundente y destacó que en el tiempo que estuvo con el llamado 'Poeta del Pueblo' nunca le faltó al respeto: "Joan Sebastián era un caballero, a mí nunca me levantó una mano y fuimos una pareja por muchos años", contó.

¿Qué paso entre Alicia Machado y José Manuel Figueroa?

Fue durante las grabaciones del programa Las Indomables, donde la ex Miss Universo abrió su corazón y contó las palizas que le metía José Manuel: "Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada. Me quedo en shock. Se viene encima de mí y me comienza a dar patadas. No pude gritar, fue muy traumático. Tenía moretones por todos lados. Empezó a amenazarme", contó Machado.

Por su parte, José Manuel Figueroa ha negado rotundamente estas acusaciones e invitó a la famosa a que si está segura de sus acusaciones lo denuncie con pruebas ante las autoridades, además de que volteó la situación y señaló que ella lo llegó a cachetear sin motivos, además de tirarle en arranque la puerta de su casa.

