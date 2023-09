Nicola Porcella explota contra reportero al ser cuestionado sobre la comunidad LGBT

Ciudad de México.- Tras su exitoso paso por La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella se ha dedicado a aprovechar la popularidad que alcanzó y recientemente arrancó un tour por diferentes estados de la República Mexicana, logrando abarrotar recintos y salir con cientos de regalos de parte de sus fans que no dejan de seguirle los pasos en aras de verlo triunfar.

Hace unas horas, el peruano regresó a la capital y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), algunos medios de comunicación lo esperaban en aras de obtener alguna declaración acerca de lo bien que le ha ido, pero terminó explotando contra un reportero que acusó de querer meter cizaña y de levantarle falsos.

Primero le preguntaron acerca de sus próximos proyectos, a lo que respondió que después de su gira se enfocará a las grabaciones de la telenovela de Juan Osorio, donde volverá a compartir cámaras con Wendy Guevara, algo que le tiene muy emocionado, pero en cuanto le comentaron si era cierto que había puesto condiciones en su contrato, así reaccionó.

Me molesta que inventen y siempre he sido una persona muy frontal, dispuesto a declarar. No tengo ninguna petición, al contrario sumamente agradecido de que quieran contar conmigo", respondió.