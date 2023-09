Poncho de Nigris enfurece con reportero tras ser cuestionado acerca de Serrath

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poncho de Nigris enfureció contra un reportero luego de que le cuestionara acerca de su polémica con Isis Serrath, a quien volvió a negar conocerla y la acusó de ser una colgada de la fama por todo lo que ha dicho acerca de él, así que ante la insistencia prefirió huir de las cámaras y destacó que no es la única que quiere sacar provecho del buen momento que atraviesa.

Recordemos que mientras se encontraba grabando La Casa de los Famosos México, Fer Corona fue a cantarle a Wendy Guevara, así que el regiomontano recordó su amistad con él ya que coincidieron en un reality deportivo, donde el cantante era novio de la exintegrante de Enamorándonos y se refirió a ella como una mujer de una nariz muy particular, además de que se metió con su aspecto físico.

Tal como era de esperarse, Serrath se mostró molesta debido a que lo estuvo apoyando en su participación y le dolió que la desconociera, así como la forma en que se expresó de ella, por lo que le recordó que se conocen muy bien y destacó tener pruebas, desatando rumores de que posiblemente intentó conquistarla.

La influencer mostró algunas capturas de pantalla de conversaciones en que la invitaba a comer en su restaurante de Monterrey con su esposa Marcela Mistral, aunque Serrath dijo que eso no era todo, pero que por respeto a su familia ya no ahondaría más en detalles, así que se dijo que podría haber un fuerte problema matrimonial ante tales declaraciones.

En este sentido, le cuestionaron a De Nigris si estaba todo bien con su mujer debido al escándalo que causó Serrath, pero el integrante del cuarto rojo de inmediato se molestó y volvió a negar conocerla: "No sé quién es, hay gente que se quiere colgar porque estamos en un buen momento, es normal. No les den popularidad a personas que quieren destruir familias y que quieren hacer daño", comentó.

Tras este incomodo momento, el intérprete de Mamón emprendió su huida para no dar más declaraciones, aunque previo indicó que está teniendo gran éxito con sus presentaciones y desmintió a todos los que han dicho que el 'Team Infierno' ya no vende: "A mí ya me conocían desde antes por otras cosas y esta fue una rayita más al tigre, pero muy agradecido con el públic"o.

Respecto a las polémicas que protagonizó dentro del programa de Televisa, Poncho de Nigris indicó que ya dejó atrás todo lo que sucedió, por lo que no quiere hablar más de los exintegrantes que hablaron mal de él, pues únicamente se queda con las amistades que logró forjar a lo largo de tres meses y con el cariño que le ha mostrado la gente.

Fuente: Tribuna