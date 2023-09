Russell Brand es acusado de abuso y agresión sexual; afirman Katy Perry sabría los hechos

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de que el reconocido y muy polémico comediante, Russell Brand, fuera acusado de abuso sexual y también de agresión sexual, recientemente acaban de afirmar que su exesposa, la famosa y muy querida cantante, Katy Perry, podría haber sabido los hechos mucho antes de que estos salieran a la luz en el año del 2014 con el libro de KNot: Entanglement with a Celebrity de Jordan Martin.

El famoso actor de Hollywood se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que cinco mujeres, de las cuales cuatro están en anonimato y una que decidió dar su nombre, pero no formar parte de las entrevistas en las investigaciones que hacen The Sunday Times, The Times y uno de los programas más reconocidos del Reino Unido, en el cual se señalan que los incidente pasaron entre los años del 2006 y el 2013, y aparentemente Perry sabría lo sucedido como su esposa.

Como se sabe, el 23 de octubre del 2010, laintérpete de Firework y Brand se casaron en la India, pero a tan solo un año y dos meses después, el comediante le informó a la cantante que terminaban por un mensaje de texto, justo antes de que ella subiera al escenario ese 23 de diciembre del 2011, dejándola completamente devasta y sola en Nueva York, de lo cual dijo que se sintió verdaderamente culpable, hasta que "descubrí la verdad real sobre él".

Russell es acusado de abuso. Internet

Fue en una entrevista con Vogue en el año del 2013 que daría indicios de que sabría que había algo malo tras Brand, dado a que, señaló que: "Al principio, cuando lo conocí, quería un igual, y creo que muchas veces los hombres fuertes quieren un igual, pero luego lo obtienen y dicen: 'No puedo soportar la igualdad'. No le gustaba la atmósfera en la que yo era el jefe en la gira. Así que eso fue realmente doloroso y muy controlador, lo cual fue perturbador".

Pero no solo mencionó que tenía actitudes terribles en su contra, sino que afirmó que al inicio de la separación ella realmente se sintió con "mucha responsabilidad por el final, pero luego descubrí la verdad real, que no necesariamente puedo revelar porque la guardo bajo llave en mi caja fuerte para los días lluviosos. Me solté y pensé: 'Esto no es por mi culpa; Esto me supera.' Así que he superado eso".

Aunque la ahora esposa de Orlando Bloom nunca ha mencionado cual es la verdad de la que se enteró que la hizo sentirse aliviada de ya no estar casada con Russell, recientemente varios de los fans de la cantante acaban de afirmar que estas acusaciones de violación serían ese hecho que alivió a la querida cantante de no estar más en una relación con el comediante y actor.

Katy y Russell. Internet

