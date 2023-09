Tras duro divorcio y épico disco, Adele habría vuelto a casarse con Rich Paul en Las Vegas

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- Después de haber enfrentado un muy duro divorcio con el padre de su hijo y escribir su más épico disco, la reconocida y muy querida cantante de origen británico, Adele, recientemente ha despertado los rumores de que habría vuelto a casarse, pero esta vez con el famoso y reconocido, Rich Paul, durante su estadía en Las Vegas, dónde ha estado realizando un sin fin de conciertos.

Como se sabe, Adele se casó por primera vez con Simon Konecki, junto al cual tuvo a su primer y único hijo hasta el momento, Angelo, pero lamentablemente en el año del 2019 la pareja mediante sus respectivas redes sociales anunciaron su ruptura y posterior divorcio, sin dar mayores declaraciones del por qué habían tomado esa decisión tras varios años juntos y felices con su retoño.

Poco después de su divorcio, la intérprete de Skyfall reveló que fue algo "traumático" el separarse, señalando que: "Cuando una relación se hunde, da igual si estás casada o no, es muy difícil y es verdaderamente traumático", agregando que: "Empecé a hacer terapia de nuevo porque necesitaba volver a empezar, pero ahora lo estoy haciendo porque quiero asegurarme de que me estoy superando cada semana para darlo todo".

Afortunadamente la cantante un año después de este difícil proceso y de haber trabajado en terapia la situación y escribir un increíble álbum de desamor y amor, se confirmó que salía con Rich, del cual afirmó que: "Estoy obsesionada con él", además de agregar que sí quería volver a ser madre, expresando que: "Sería maravilloso si pudiéramos. Si no, tengo a Angelo. Solo quiero ser feliz", conmoviendo a fans.

Y ahora, en su más reciente concierto en Las Vegas, Adele habría confesado su matrimonio, dado a que cuando una fan le pidió casarse con ella, esta respondió: "No puedes casarte conmigo. Soy heterosexual, amor mío, y mi marido está aquí esta noche", pero la fan no desistió y le pidió: "¿Puedes intentarlo?", a lo que la cantante respondió hilarantemente: "No, no quiero intentarlo. Estoy con Rich. Estás loca, déjame en paz".

Cabe mencionar que en el 2022 ya había despertado las sospechas de que estaría comprometida con Paul, debido a que se le vio en su dedo usar un anillo precioso de diamantes que hizo poner a todos en alerta con este hecho, a lo que en una entrevista con LeBron James, la británica declaró que no estaban comprometidos ni planeando boda, sino que: "Simplemente me encantan las joyas de alta gama".

