Tras recibir amenazas de muerte, Peso Pluma pospone conciertos en Estados Unidos

Ciudad de México.- Peso Pluma sigue en un buen momento en su carrera, aunque los últimos días se han visto empañados por una fuerte amenaza que recibió de parte de un grupo criminal que le advirtió no presentarse el próximo 14 de octubre en Tijuana, Baja California, razón por la que se encendieron las alertas entre sus fans, quienes le han pedido que privilegié su seguridad.

Esto va para ti Peso Pluma, abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta HPM. Te presentas y te vamos a partir toda tu m…dre. Atte. CJNG", escribieron en una manta.

Por su parte, el famoso ha decidido guardar silencio y no se ha pronunciado al respecto a lo ocurrido, pero todo parece indicar que no detiene sus planes y seguirá su tour por todas las ciudades que tenía anunciadas desde hace algunos meses, aunque sí habrá algunas modificaciones que harán que se extienda más su programa.

Las autoridades lograron capturar al responsable de colgar el mensaje y se encuentran en investigaciones, pero hasta el momento, la presentación en Tijuana continúa en pie, y se venden boletos a través de FunTicket para las zonas Double P, VIP e individuales, aunque el intérprete de corridos tumbados acaba de posponer algunas fechas de su gira por Estados Unidos.

Peso Pluma pospone conciertos en Estados Unidos

El Fiserv Forum de Milwaukee, anunció que el cantante de Ella Baila Sola no llegará al país liderado por Joe Biden este mes de septiembre como se tenía planeado, dado que tuvo que hacer un ajuste en las fechas y para no cancelar reagendó para un par de meses después, aunque no dieron detalles de los motivos de la decisión.

A través de sus redes oficiales, el cantante anunció que el concierto programado para el 14 de septiembre se movió al 4 de noviembre de 2023, siendo un total de cuatro shows los que se movieron y así quedaron las fechas oficiales:

Chicago | 29 de octubre

Indianápolis | 31 de octubre

Pelham | 2 de noviembre

Milwaukee | 4 de noviembre

Esta noticia no fue del agrado de todos los fans de 'Doble P', por lo que algunos comenzaron a solicitar su reembolso, mientras que los que quieren asistir deben presentar el boleto que ya habían adquirido, pues será completamente válido y no necesitan cambiarlo, además de que todavía hay disponibles.

