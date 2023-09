Vanessa Claudio defiende a Adianez Hernández por ser infiel a Rodrigo con padrastro de hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa exreina de belleza y reconocida presentadora de TV, Vanessa Claudio, recientemente acaba de realizar una entrevista en la que no dudo en salir en defensa de la muy polémica actriz y reconocida presentadora, Adianez Hernández, ante la confirmación de su infidelidad a Rodrigo Cachero, con el padrastro del primer hijo que tuvo el famoso actor de novelas y productor, Augusto Bravo.

Como es del dominio público desde hace una semana, el famoso exactor de Televisa anunció a través de sus redes sociales que tomó la decisión de separarse de Adianez pues estaban viviendo un "infierno", tras lo que Larisa Mendizábal afirmó que sucedió por el romance que mantuvo la actriz con el padrastro del primer hijo de Rodrigo y ella, Augusto, mismo que fue su pareja desde hacía 11 años.

Una vez que se confirmó este hecho, la exintegrante de Survivor México salió a disculparse públicamente con Cachero y Mendizábal, declarando que sí falló y que entiende que debió hacer las cosas diferentes, pero que: "Ocurren muchas cosas a puerta cerrada, todo presente tiene un pasado, sólo los que vivimos dentro sabemos perfectamente cómo nos sentimos, toda acción, tiene una reacción", señalando que no se justifica porque no la tiene, señalando que: "no me voy a defender porque hay cosas indefendibles, claramente no soy perfecta".

Rodrigo y Larisa se ha pronunciado dolidos. Internet

Ahora, la expresentadora de Venga la Alegría, durante una entrevista quiso dejar en claro que ella no juzga y no critica a Adianez, sino que la apoya y la abraza, y cuando pidieron su opinión destacó que: "es un momento complicado. Independientemente que fue un error, nadie es perfecto, le aplaudo que dio la cara, aplaudo desde el punto que lo dijo 'Fallé'", puntualizando que le tiene un gran respeto y cariño.

En cuanto a toda la cantidad de hate que ha recibido Adianez y señalamientos de ser una "robamaridos" a través de las redes sociales, la actual presentadora de Al Extremo una vez más expresó que no la juzga, que no le da la espalda y la apoya en esrte duro momento, declarando muy firmememente que: "Nadie es perfecto, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y la abrazo con todo el cariño".

Finalmente, aclaró que aunque apoya y abraza con el alma a su amiga y compañera, también lo hace con Rodrigo debido a que también lo conoce desde hace muchos y años y le tiene cariño "porque fue mi maestro del CEFAT. Es una situación delicada, complicada, pero lo más importante es pensar en los niños", dejando en claro que hay que dejar de lado el odio y centrarse en los infantes que son los que más sufren.

Fuente: Tribuna del Yaqui