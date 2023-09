Wendy Guevara condiciona a Televisa para actuar con Nicola Porcella; asegura el peruano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México fue una buena plataforma para crecer la popularidad de quienes integraron el proyecto, mismos que se han dedicado a exprimir el furor que causaron para conseguir nuevos trabajos y mantenerse dentro del gusto del público, es por eso que Nicola Porcella se está preparando para dar un paso importante en su carrera.

Tras la locura que Nico causó gracias a su amistad con Wendy Guevara, algunos fans se imaginaron verlos juntos como pareja, dado que mostraron tener mucha afinidad, así que Juan Osorio decidió cumplirles el sueño y los invitó a ser parte de su nueva producción, donde estarán compartiendo créditos, aunque de acuerdo al peruano la leonesa puso algunas condiciones ante de aceptar el contrato.

El afamado productor de Televisa, reveló que el melodrama llevará por nombre Amor sin receta, donde ambos serán pareja y tendrán un papel importante dentro de la historia, así que se están preparando para debutar en la actuación, aunque él ya había hecho este tipo de trabajos en su país, mientras que la influencer únicamente había tenido participaciones especiales.

Fue a través de una transmisión en vivo, donde platicó con sus fans que la líder de 'Las Perdidas' tiene un gran carisma y por eso han tenido una buena relación, así que asegura que no tendrán problemas en las grabaciones de la telenovela, donde advirtió que seguramente tengan varias escenas románticas en las que la rubia dice se va a querer aprovechar.

Saben que ella es carismática, talentosa, de seguro me va a querer besar en toda la telenovela -risas-, pero bueno. Ustedes saben que es así, se va a aprovechar y seguro debe de estar por ahí diciendo: ‘pobre perro, igualado’, porque ya la conozco", comentó.

Pero eso no es todo, pues Nicola Porcella asegura que la influencer hizo peticiones para que estén muy juntitos: "Wendy, ya sé que has pedido besarme en la novela, ya, no te hagas, has pedido estar besándome. Como ahora eres la 'Diva de León', ha puesto en su contrato que tiene que besarme y tenemos que tener escenas de cama. Ya, como yo estoy abajo, he tenido que firmar", dijo a manera de broma.

Mientras este proyecto se ejecuta, ambos se encuentran de gira por diferentes estados de la República Mexicana, donde los han recibido con gran cariño, así que han logrado abarrotar todos los recintos que pisan, por lo que se espera que la telenovela sea un éxito más en su lista, pero tendremos que esperar hasta el próximo año para verlos en acción.

