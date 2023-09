Aleida Núñez recuerda la pesadilla que vivió por una relación violenta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la farándula quedó en shock luego de las declaraciones que dio Alicia Machado en un reality show, donde confesó haber sido víctima de violencia a manos de José Manuel Figueroa, lo cual se ha convertido en un tema de debate y la prensa aprovechó la presencia de Aleida Núñez para cuestionarla al respecto y mostró su total empatía con la modelo.

Aunque la actriz no se quiso meter demás en este tema, debido a que no fue testigo de cómo se dieron los hechos entre ellos, recordó que ella vivió una historia de violencia en una de sus relaciones, la cual recuerda como una pesadilla por los golpes y la manipulación que enfrentó, es por eso que creó una fundación para apoyar a todas las que como ella han estado dentro de un amor tóxico.

Núñez destacó que para poder superar ese duro episodio en su vida tuvo que someterse a terapia psicológica por varios años, además de que dijo que su entonces pareja era completamente diferente a lo que se pudieran imaginar, dado que al principio se mostraba muy enamorado, romántico y atento, pero con el tiempo se comenzó a transformar en una bomba de celos.

Es como si hubiera vivido el cielo y el infierno a la vez con este hombre que resultó ser un psicópata y que, finalmente, me tocó fuerte y muy difícil poderlo quitar de mi vida (…) Salvé mi vida porque en su momento pensé que la iba a perder, ya en el momento que hubo maltrato físico fue el detonante para dejar esa relación a pesar de estar sumamente enamorada", platicó.

De igual forma, destacó que es una situación que la dejó vulnerable: "No me quería levantar de la cama y no tenía motivación. Me sentía denigrada como mujer, me sentía poca cosa, que no valía como que no era los suficientemente integra o bella a los ojos de otras personas. Realmente te puede llegar a afectar mucho", destacó la exparticipante de La Casa de los Famosos.

Por lo anterior, Aleida Núñez decidió crear una fundación para apoyar a las mujeres, la cual lleva por nombre 'Contra la violencia femenina', donde otorga conferencias en las que narra su experiencia y la acompaña un gran equipo de especialistas entre psicólogos, sexólogos y demás para dar un fuerte mensaje en contra del maltrato que muchas veces se normaliza en las relaciones, tal como le ocurrió hace unos años y que casi le cuesta la vida.

