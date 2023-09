Alejandra Guzmán revela en Hoy' cómo encaró a Sylvia Pasquel en cumpleaños de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante de rock, Alejandra Guzmán, recientemente en una entrevista para el programa Hoy y diferentes medios de comunicación acaba de revelar cómo encaró a su hermana mayor, la famosa actriz y muy querida cantante, Sylvia Pasquel, durante la fiesta de cumpleaños de su madre, Silvia Pinal, tras haber confirmado a su distanciamiento.

Como se sabe, Alejandra hace poco que brindó una entrevista en exclusiva para la famosa y muy polémica presentadora de los espectáculos, Pati Chapoy, en donde siendo completamente honesta destapó el hecho de que como se dijo por tanto tiempo en TV Notas, ella y su hermana mayor, la Pasquel, en realidad no tenían cercanía y no se toleraban mucho, incluso declaró que tenía prohibida su música dentro de su hogar.

Ante este hecho, la madre de Stephanie Salas no tuvo reparos al momento de hablar de lo dicho por su hermana en Ventaneando, luciendo muy tranquila al decir de una manera muy contundente que: "No sé por qué lo dijo mi hermana, pero yo a todos mis hermanos los quiero, los respeto, siempre tengo los brazos abiertos para cualquiera de mis hermanos", destacando que se sabe todas y casa una de sus canciones.

Ahora, la intérprete de Hey Güera acaba de aclarar que no es que haya una enemistad entre ellas, señalando que: "No es que nos hayamos peleado, es que no tenemos mucho en común, incluyendo el padre, ni la edad", alegando que ella solo mencionó que no coinciden ni pasan tiempo juntas por este detalle, agregando que para ella su único compañero de vida era su hermano, Luis Enrique Guzmán.

Pero eso no fue todo, pues cuando le cuestionaron sobre la fiesta de cumpleaños de la reconocida primera actriz de Televisa y cómo la pasaron, la reconocida intérprete del rock dejó en claro que ella estuvo presente por su madre, para verla feliz y darle la mayor de las alegrías en los cumpleaños que le falten por celebrar al lado de ellos, señalando que no prestó atención a pleitos familiares o algo que no fuera su madre.

Esto pues mencionó que ella, cantó, bailó y comió con su madre, pero que ella se fue "para no escuchar a los borrachos necios", lo que sugeriría que tal vez alguno de los invitados, posiblemente Sylvia y el hijo de Enrique Guzmán, habrían tenido pleito durante el tan importante momento para la matriarca de la familia.

