Alejandro Sanz vuelve a alertar a sus fans tras estremecedor mensaje: "Lucho cada día"

Miami, Estados Unidos.- Meses atrás, el afamado cantante español, Alejandro Sanz, logró alertar a sus miles de fans después de que compartió algunos mensajes en los que dejaba entrever que estaba padeciendo una fuerte depresión. Pese a que se trata de un trastorno que no cuenta con una cura como tal, el intérprete de Las caderas no mienten, ha procurado tranquilizar a sus seguidores afirmando que está tomando ayuda y que se ocupa constantemente en su trabajo para estar mejor que antes.

Todo comenzó a finales del mes de mayo, cuando el intérprete compartió un mensaje en el que reveló que no se había estado sintiendo muy bien últimamente, resaltando el hecho de que suele estar triste y cansado, dejando en claro que el tema por el que estaba pasando era más emocional que físico. Asimismo, el cantante de Corazón partío recalcó que estaba trabajando para salir adelante, aunque le estaba costando mucho trabajo.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual."