Ciudad de México.- La famosa actriz de novelas y muy reconocida presentadora de TV, Andrea Legarreta, durante su más reciente entrevista no quiso callarse nada y habló sobre el drama del triángulo amoroso del que se le acusó, por lo que acaba de confirmar que va a demandar al programa de espectáculos, Chisme No Like, alegando que es por difamación por levantarle falsos, además de responder a las amenazas de Javier Ceriani y a Elisa Beristain.

Como se sabe, el programa de chismes anteriormente transmitido por TV Azteca aseguró que Legarreta y el famoso cantante y actor, Erik Rubín, en realidad se habrían separado por un tercero, que no se trataba de nadie de los 90's Pop Tour como se especulo, sino que fue por la famosa y reconocida presentadora de TV, Mónica Noguera, asegurando que incluso hoy en día seguía esa relación.

Es por ese motivo que la presentadora del programa Hoy los tachó de ser "escoria humana", a lo que ellos decidieron responderles bastante molestos, afirmando que estaba haciéndose la víctima cuando ellos le conocían muchos secretos sucios que amenazaron con sacar a la luz si es que ella se atrevía a volver a insultar, por lo que ahora Legarreta volvió a darles una muy contundente respuesta en el que demuestra que no tiene miedo.

Antes de que comenzara la función de Vaselina el pasado fin de semana, medios de comunicación al entrevistarla le cuestionaron sobre este tema del programa antes mencionado y su demanda, ella mencionó que: "No voy a ahondar en el tema, pero cuando suceda habrá señales. No conecto con la maldad. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es tratara alguien como si te hubiera hecho mucho daño", confirmando así la demanda.

Tras este hecho, señaló que ella considera que llega un momento en que se le tiene que parar el alto a alguien que ya no estaba solo expresando una opinión o informando de un hecho, pues cuando ya pasaban a "Inventar cosas y dañar historias, familias, trayectorias", era el momento de tomar acciones para impedir más daños, destacando que "no estoy hablando sólo por mí", sino por todos los afectados, como la presentadora de Imagen TV.

Finalmente, admitió que no ha tenido una carrera perfecta: "Yo he cometido errores a lo largo de mi vida, pero soy una persona que trata de ser una mejor persona, de aprender de sus errores", afirmando que por el contrario de Chisme No Like: "No ando por la vida dañando gente, ni lastimando, ni buscando hacerle el mal a nadie de a gratis", dejando muy en claro que va a llegar a últimas instancias.

