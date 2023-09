Andrea Legarreta rompe en llanto en VIDEO; da dolorosa noticia tras separarse de Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana Andrea Legarreta y todo el elenco del musical Vaselina celebraron que al menos 100 mil personas ya han visto esta primera temporada y como parte de la promoción del proyecto, ella accedió a platicar con la prensa que acudió al evento. Entre algunos de los temas que habló con los reporteros, la conductora del programa Hoy reveló si habrá reconciliación con Erik Rubín y también se conmovió hasta las lágrimas por una dolorosa razón.

Resulta que la también actriz de 52 años no pudo contener el sentimiento luego de que la prensa le mencionara a su madre, doña Chabelita Martínez, que falleció hace apenas unas semanas: "Ha sido muy duro, la gente piensa 'ya pasaron dos semanas', pero entre más pasa el tiempo más te vas dando cuenta que es una realidad su ausencia física, a mí me duele muchísimo... no es momento para llorar", dijo con la voz entre cortada.

Andy también dijo que el teatro se ha convertido en una terapia para ella tras el doloroso fallecimiento de su mami y aseguró que la mujer que le da la vida siempre la está acompañando: "Ha sido muy muy muy duro, pero la tengo conmigo en cada instante, en cada platillo rico, en los aromas, en la música". Además, la presentadora presumió que tiene una red de apoyo muy grande y admitió que como ahora no tiene a su madre para recibir la bendición, le pide a señoras en la calle que se la den:

Hay muchas cosas que solo las hablaba con ella, pero mi papá ha sido un apoyo principal, mis hermanos y se ha acercado gente que no imaginé que se iba a acercar".

Cambiando un poco de tema, la estrella de Televisa contó cómo va su relación con Erik Rubín, pues como se sabe, durante el pasado mes de febrero anunciaron su separación sentimental, tras más de 20 años juntos y tener dos hijas en común. Debido a que la famosa expareja continúa viviendo en el mismo techo, las especulaciones de un posible regreso no se han hecho esperar y Legarreta acaba de señalar que no descarta que en futuro vuelva a unir su vida con la de su aún esposo.

Yo nunca digo nunca, podría ser, hay mucho amor entre nosotros, mucho apoyo y mucha compresión".

Andrea asegura que ella y Erik han continuado muy cercanos pese a su decisión de poner en pausa el matrimonio, por lo cual el cariño no se ha esfumado: "Somos una familia muy bonita, somos una pareja que hemos estado en las buenas y en las malas, en momentos muy, muy juntos, y que no nos hemos soltado, no sé, de pronto puede suceder que la vida nos dé un vuelco bonito", explicó la intérprete de 'Frenchy' a la prensa.

Por su parte, el exintegrante de Timbiriche confesó a los medios de comunicación que sigue con la idea de abandonar el hogar familiar para comprobar si su amor con Andrea resiste esta distancia y los hace volver, o por el contrario, los hace tomar la decisión de finiquitar su matrimonio: "Tenemos una gran relación, no hemos podido ni hacer el ejercicio completo, en eso estamos, nosotros ya les diremos, porque además nosotros hemos sido muy abiertos siempre, y les contamos todos, a lo mejor no lo podíamos haber guardado, pero parte del ejercicio era importante abrirnos y contar lo que nos está pasando, somos seres humanos", relató.

