Aracely Arámbula expresa su profundo desprecio hacía Luis Miguel: "No quiero verle la cara"

Ciudad de México.- La famosa actriz de novelas y querida presentadora de TV, Aracely Arámbula, acaba de darle una entrevista a varios medios de comunicación en los que sin ningún tipo de tapujos expresó su profundo desprecio hacia el padre de sus hijos, el famoso y reconocido cantante, Luis Miguel, por el abandono que ha tenido con ellos en los últimos años, por lo que con firmeza señaló que ella "no le quiero ver la cara" y solo le interesa que hablé con sus retoños.

Cómo se sabe, el famoso intérprete de Suave en los últimos años ha sido señalado de abandonar a sus hijos con Arámbula, incluso de estar peleado con su hija mayor, Michelle Salas, por lo que ahora que la famosa actriz fue a la alfombra roja de la obra de teatro de Vaselina le cuestionaron con respecto a ese tema, si es que había algún cambio y él se acercó a ellos ahora que vendrá a México, ella fue contundente al decir que no.

Al señalarle sobre el hecho de que el ser artista podría influir en sus tiempos, Arámbula mencionó a Alejandro Fernández y a Chayanne cómo ejemplo de ser buenos progenitores y amorosos, expresando que: "Y cómo es posible que tienen el papá que es un ídolo, qué bueno, qué padre. A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos".

Con respecto a si sus hijos tienen una opinión o están tristes, la actriz de Alborada explicó que: "Lo platicamos mucho. Ellos sabían que venía a la alfombra de Vaselina y me dijeron 'mamá, ten mucho cuidado porque te van a estar preguntando cosas' pero lo hemos estando platicando y digo '¿puedo decir esto?', 'sí claro', '¿ustedes quieren ir a ver a su papá?' No les interesa tampoco a ellos porque él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario".

Tras esto expresó que no han sido invitados a sus conciertos y que a ella no le interesa y no quiere verle la cara porque le cae mal, solo espera que forme vínculos con Daniel y Miguel, señalando que: "Yo soy una persona pro-familia, que todo el mundo esté en armonía, que todo mundo estemos bien. Ojalá que Michelle y Alejandro, así como yo abogué por ellos, ojalá que ahora aboguen por Miguel y Daniel".

Sobre la supuesta demanda, la exconductora se MasterChef México únicamente reveló que: "Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos, pero ahorita yo vengo a divertirme mucho".

Sobre Paloma Cuevas, la actriz dijo que sí habían sido cercanas y la conoce bien, pero que ya tenía varios meses que no sabía de ella pues no le hablaba, pero con ese tema no quería meterse, aunque sí dió a entender que no estaría muy de acuerdo con la relación de estos, debido a que mencionó que el ex de Cuevas era un gran amigo que siempre estuvo cerca de ambos, tanto que son compadres.

Con respecto a la convivencia de 'El Sol de México' con las hijas de Paloma, sus hijos ya se han pronunciado y Arámbula reveló que: "les dije 'son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada'. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron 'Wow, por qué sí va para allá, y no viene a mi escuela'. Le dije 'mi amor, porque le gusta estar en España', México es un país que lo quiere mucho, pues él también debería querer mucho a México, me imagino que sí, pero de verdad demostrarlo más, sobre todo empezando por sus hijos".

