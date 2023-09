De Garibaldi a prisión: Charly López falsificó firma de Ingrid Coronado para 'robarle' casa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Charly López de nueva cuenta está metido en un escándalo y no por el reencuentro de Garibaldi, donde dejaron fuera a Sergio Mayer, sino porque se reveló que cometió un grave delito que lo podría llevar a la cárcel. Recientemente su exesposa, la conductora Ingrid Coronado, confirmó que él había falsificado su firma para apropiarse de una casa que es de ella.

La también actriz y locutora de radio continúa luchando legalmente por recuperar parte del patrimonio que formó con Charly mientras eran marido y mujer, romance en el que procrearon a su único hijo en común, Emiliano. Recientemente, Coronado dio una nueva entrevista al programa Ventaneando donde contó que las escrituras del inmueble que pelea con el también empresario fueron impugnadas, debido a que un peritaje confirmó que su ex falsificó su firma en los documentos de propiedad de la casa.

Asegurando que ella no tenía intenciones de revelar esta información, Ingrid dijo: "Sí, esto fue hace un año, pero ¿cómo tienen esa información?, o sea, hace un año salió ese resultado, y justo yo no he querido usar ese tipo de información en lo mediático. No me sorprendió el resultado, porque yo sabía que esa firma no era mía, que yo no había firmado esos papeles", explicó la exesposa del presentador argentino Fernando del Solar (QEPD).

Charly López e Ingrid Coronado

Al respecto del motivo por el que no había comentado esta información públicamente, Ingrid aseguró: "Me apena mucho que se haya filtrado, porque yo no tengo la intención de hacerle daño a nadie, si yo les contara lo que ha sucedido en juzgados, o sea, hay muchas cosas… así. Lo he intentado por todos los medios, a mi lo que me apena mucho es que utilicen en muchas ocasiones a los medios para atacar".

Como se sabe, Charly sigue asegurando que pagó el 85 por ciento de la casa, mientras que Coronado dice que los gastos fueron al parejo, y por eso pelea el 50 por ciento de dicho inmueble: "Yo solicito que se me page la mitad de esa casa que está a mi nombre, ¿qué es lo que sigue?, pues que siga el proceso, porque los procesos legales son así, son largos, pero yo lo he dicho, todos los procesos legales que tengo, he ganado todo y sigo ganando todo, ¿por qué?, porque yo he dicho la verdad desde el principio".

Cabe mencionar que en la emisión de TV Azteca destacaron que el artículo 243 del Código Penal Federal señala que el delito de falsificación de documentos privados se castiga con prisión de 6 meses a 5 años y de 180 a 370 días de multa. Aunque por ahora se desconoce si se ejercerá esta acción penal contra Charly López, quien no ha salido a defenderse de esta delicada acusación.

Fuente: Tribuna