Hija de Rocío Dúrcal tunde a Ángela Aguilar por su nueva versión de 'La Gata Bajo la Lluvia'

Ciudad de México.- Hace aproximadamente 3 meses, Ángela Aguilar lanzó una innovadora colaboración con el afamado DJ, Steve Aoki, con quien reinventó el exitoso tema de la difunta intérprete Rocío Dúrcal, La gata bajo la lluvia, tema que aún en la actualidad continúa como tendencia en redes sociales como TikTok, YouTube e Instagram. Si bien, la canción contó con una excelente recepción (actualmente tiene 3,4 millones de visualizaciones) la hija de la famosa española no estuvo para nada de acuerdo con esta versión.

En días recientes trascendió la noticia de que Shaila Dúrcal fue captada en el aeropuerto, donde la cuestionaron sobre Invítame un café, nombre que Ángela y Steve le asignaron a La gata bajo la lluvia, para evitar cuestiones legales; es en este momento cuando la mujer estalla en contra de la hija de Pepe Aguilar, a quien de manera irónica tildó de ser una persona con poca creatividad, así como también aseguró que habría quedado mejor sí ella hubiera cantado este icónico tema.

"Pues mira, qué creatividad... Hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho yo, hubiera estado padrísimo", comenzó Shaila.

Posteriormente, la heredera de Rocío atacó directamente a Ángela, al afirmar que la música electrónica no le quedaba y también sacó a relucir la polémica en la que la intérprete de La llorona se metió a finales del año 2022 al afirmar que era 25 por ciento argentina, luego de que la selección del país sudamericano ganara la Copa del Mundo en Qatar, ya que destacó que su madre era más "mexicana" que la propia estrella de 19 años.

"No Angelita, no te queda la música electrónica, arruinaste la canción de una española que es más mexicana que tú."

Pese a todo lo mencionado anteriormente, Shaila no dejó de destacar que ella respeta mucho a los cantantes y reconoce el esfuerzo que estos hacen al lanzar música nueva. Cabe señalar que pese a que la hija de Rocío no gustó de Invítame un café, alrededor de 57 mil personas dejaron un like para la nueva canción de Steve Aoki, así como cientos de mensajes positivos para esta nueva versión.

Controversias de Ángela Aguilar

Inicialmente, Ángela Aguilar era percibida como una de las artistas más talentosas y queridas del país, pero conforme fue creciendo y se fueron filtrando videos de la cantante, de 19 años, la famosa fue cayendo de la gracia de muchas personas. Tal y como ocurrió cuando se burló de unos tenis pirata o cuando no le agradeció a un hombre de la tercera edad por abrirle la puerta, lo que fue percibido como una actitud soberbia de la menor de los Aguilar.

Sin embargo, ninguno de sus escándalos ha superado el que se mencionó líneas atrás, cuando la cantante de Dime cómo quieres fue presa de los mensajes de odio de miles de mexicanos, únicamente porque escribió que era 25 por ciento argentina, esto debido a que su abuela materna es originaria del país sudamericano; esto provocó que la gente se molestara contra la intérprete porque basó toda su carrera en la cultura mexicana.

Fuentes: Tribuna