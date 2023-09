La 'Villana de Hollywood' y la Realeza: Padre de Meghan Markle la hunde con esta confesión

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Todo parece indicar que este año una vez más Meghan Markle se va a llevar el título de la 'Villana de Hollywood', al igual que el de la Realeza, debido a que recientemente el padre de la esposa del Príncipe Harry, el exdirector de luces de filmes, Thomas Markle, acaba de volver a arremeter en contra de ambos y de hundirla severamente con esta fuerte confesión sobre un "cruel acto" de la pareja.

Como se sabe, Markle y su padre se han estado enfrentando en una guerra de dimes y diretes desde el año 2019, después de que Thomas no pudiera asistir a la boda del hijo del Rey Carlos III con su hija, debido a que sufrió un ataque al corazón pocos días antes, y él filtrara una carta de Meghan recriminando el que no estuviera para ella en ese momento tan importante para su vida, agregando que ella nunca se preocupó por su salud.

Ante esto, Meghan mandó a su padre a los tribunales, dado a que demandó al medio británico que compartió la mencionada carta, misma que también afectó directamente a su padre, debido a la violación de derecho de privacidad, por lo que él alegó que al ser una carta dirigida para él tenía los derechos y la libertad de mostrarla, arraigando aun más su molestia hacía él, afirmando que solo quería dañarla.

Y ahora, tras meses en silencio , Thomas brindó una entrevista para el programa Good Morning Britain, en el que afirmó que los duques de Sussex le han prohibido ver a sus nietos, Archie y Lilibeth Diana, asegurando con profundo dolor que: "Tengo el corazón roto, estoy muy molesto. Esto es un acto cruel hacia un abuelo, negarle ver a sus propios nietos", conmocionando a los espectadores.

De igual forma, agregó que él no solamente quisiera estar cerca de sus nietos, sino que también quería estar cerca de ella, afirmando que: "Yo soy un papá que la ama mucho, y ella lo sabe, no hay realmente una excusa para que me trate de esta forma, para que trate a un abuelo de esta forma. Meghan vivió conmigo desde sexto grado hasta la preparatoria y yo nunca la había visto así. Nunca me imaginé que se convertiría en esta persona, estoy en shock".

Finalmente, declaró que no creía que el hijo de Lady Di los estuviera separando, pues ella lo manipula a él, pero aseguró qué: "Yo siempre estaré aquí para ella, yo aún la amo, y la amaré por siempre. Eso nunca cambiará , pero quiero que ella hablé conmigo y me deje ver a mis nietos, que me dejé tener un poco de paz".

