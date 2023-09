"Lo más corriente": Claudia de Icaza hunde a TV Azteca; destroza 'Casados a Primera Vista'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida periodista, Claudia de Icaza, recientemente dio mucho de que hablar, debido a que no se tentó el corazón al momento de dar su opinión y hundir a TV Azteca, señalando que habían creado "lo más corriente" que ha visto en su programación, destrozando sin miramientos su nuevo reality de parejas, Casados a Primera Vista, que acaba de estrenarse con la conducción de Mauricio Barcelata y Patricia Manterola.

Como se sabe, hace un par de semanas que el reconocido presentador de TV y la famosa cantante antes mencionados, hace un par de semanas que en Venga la Alegría confirmaron que en el Ajusco habían traído un programa muy exitoso en el extranjero, señalando que ellos serían los presentadores y que estaban muy emocionados, pues sabían que este sería un rotundo éxito dado a la temática del amor.

Es por ese motivo que el expresentador de Guerreros 2020 y Manterola, al aire mencionaron que este proyecto: "Ya ha sido un fenómeno mundial, en más de 30 países se ha transmitido. Por primera vez llega a México, a Latinoamérica, y yo que soy una romántica y amo el amor, estoy feliz de darle la cara junto a otro compañero, también muy querido", elevando las expectativas para el público.

Tras varias semanas de espera, finalmente el programa anteriormente mencionado comenzó el pasado domingo 17 de septiembre, en donde se pudieron ver varios casos en los que buscaban emparejar a los participantes según su compatibilidad, muy al estilo del extinto programa 12 Corazones, por lo que este lunes 18 de septiembre la crítica ha sido una de las tendencias, especialmente porque no ha sido de lo mejor.

Esto debido a que la periodista anteriormente mencionada mediante su cuenta de X, que era conocida en el pasado como Twitter, expresó que para ella es "Lo más corriente que he visto #CasadosAPrimeraVista", dejando en claro que no tenía nada de lo que se requería para cautivar al público, y aunque no ahondó en su opinión al respecto, con este mensaje dejó en claro que no vería nada más de este.

Tal es el caso de otras cuentas especializadas en los espectáculos de la red social que no están convencidos de este programa, señalando que: "Intente ver #CasadosAPrimeraVista Definitivamente es de las cosas mas NACAS que le hemos visto a @Azteca... ¡BYE!", y que "Pues #CasadosAPrimeraVista no está tan mal. El problema es que el programa es muy largo, el formato da para una hora, un caso por emisión. Y la conducción es muy plana, hasta aburrida".

Fuente: Tribuna del Yaqui