Mánager de Yahritza y Su Esencia no entiende por qué los mexicanos se ofenden tanto

Ciudad de México.- Yahritza y Su Escencia no han dejado de pagar las consecuencias de sus comentarios acerca de la gastronomía mexicana, pues en sus recientes presentaciones en tierra azteca les han dejado en evidencia que hay muchos que no los perdonan, es por eso que su mánager decidió romper el silencio para defenderlos.

Fue a través del programa De Primera Mano, donde presentaron un video en el que su representante cuestionó los ataques de los que han sido víctimas, argumentando que sus declaraciones no fueron graves como lo han hecho ver, dado que en todo México se vende comida rápida como Estados Unidos ya que también es del agrado de los mexicanos.

No entiendo por qué es una cultura que se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía", comenzó diciendo.

De igual forma, destacó que en el país que comanda Andrés Manuel López Obrador hay problemas más graves que la comida y de eso no hablan los que se han convertido en detractores de la agrupación: "¿Por qué cuánta malicia? Cuando hay tantas cosas peores que están pasando en México que deberíamos enfocarnos", aseveró la mánager de los intérpretes de Frágil.

Y es que en el Festival Arre, el cual reúne a lo mejor del regional mexicano, los hermanos Martínez fueron invitados y los recibieron a punta silbidos, abucheos, así como gritos que exigían que abandonarán el escenario, historia que se repitió el pasado 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX, donde no duraron ni cinco minutos cantando por el repudio del público.

¿Por qué los mexicanos no quieren a Yahritza y Su Esencia?

Fue en una de sus visitas a México, donde les preguntaron acerca de lo que más les gustó del país, pero en lugar de mencionar cosas positivas, destacaron que no les gusta la gastronomía: "Pues a mí, la neta no me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más en donde vivimos, allá en Washington. La neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno", dijo Mando.

Por su parte, Jairo afirmó que es muy especial para la comida y afirmó que únicamente come alas que no sean picantes, mientras que para rematar Yahritza señaló que le molesta el ruido de la capital por el tráfico, así que mucha gente se les fue encima destacando que si no les gusta lo que les ofrece México eviten venir y no pidan apoyo a su gente para que consuma su música y aunque ofrecieron disculpas públicas, la realidad es que no los han perdonado.

Fuente: Tribuna