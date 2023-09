"Qué pend...": Alejandra Guzmán se burla de Yahritza y Su Esencia tras abucheos en Zócalo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida cantante del rock, Alejandra Guzmán, acaba de demostrar que esta muy orgullosa de su país, por lo que en una entrevista no dudo en burlarse de Yahritza y Su Esencia, después de que estos recibieran abucheos en su presentación en el Zócalo por las celebraciones de las fiestas patrias el pasado 15 de septiembre, declarando que cometieron una "pend..." al hablar mal de México.

No es ningún secreto ni sorpresa para nadie que la banda de hermanos, nacidos en Estados Unidos, pero originarios de México, actualmente son de los más odiados por el público mexicano ante sus desafortunados comentarios sobre el hecho de que no les gustaba el país, ya que lo consideraban ruidoso y que su comida no era tan rica como decían, destacando que había mejor gastronomía en su ciudad.

Sin duda un grave error para los jóvenes que desde ese momento no han parado de verse envueltos en controversias que no hacen más que dejarlos peor parados ante los ciudadanos, enfrentando problemas como cancelación de conciertos en diferentes ciudades debido a la falta de venta en sus boletos, además de ser abucheados por el público en más de una ocasión, demostrando que no los perdonan.

Yahritza y su Esencia. Internet

Esto se repitió el pasado viernes 15 de septiembre, pues como ya es tradición, en el Zócalo miles de mexicanos se reúnen para esperar a que caída la media noche salga el presidente, que actualmente es Andrés Manuel López Obrador, y así dar el grito de Viva México, por lo que en esta ocasión eligieron como banda para presentarse a Yahritza y sus hermanos, que una vez más fueron recibidos con silbidos y abucheos que continuaron incluso cuando estaban cantando.

Ante este hecho, la hija de Silvia Pinal fue cuestionada sobre que pensaba de que los abuchearan y que hayan dicho sobre que no les gusta la comida mexicana y sus demás comentarios, 'La Guzmán' simplemente señaló que era una "pend...", siendo muy fiel a su estilo controvertido en el que no le interesa lo que le digan, además de recalcar el amor que ella siente por el país en el que nació y ha crecido.

En cuanto a los abucheos por la celebración de las fiestas patrias en el Zócalo, la intérprete de Mala Hierba simplemente se rio y dijo que a los mexicanos no le gustan "los de bolsa", negándose a dar más declaraciones con respecto a este tema, por lo que se despidió de la prensa y se alejó de ellos para seguir con su gira.

Fuente: Tribuna del Yaqui