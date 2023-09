¿Regresa con Andrea Legarreta? Erik Rubín da inesperada confesión de la conductora de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y reconocido cantante del pop, Erik Rubín, está dando mucho de que hablar, dado a que en una reciente entrevista con medios de comunicación, acaba de realizar una inesperada confesión con respecto al hecho de si ya regresó con la famosa actriz de novelas y polémica presentadora del programa Hoy, Andrea Legarreta, sorprendiendo con lo dicho.

Como se sabe, desde que en el mes de febrero del año en curso, la famosa actriz y el cantante revelaran en Instagram que tomaron la decisión de separarse, ambos han sido los blancos de chismes y de rumores con respecto a su situación sentimental, en la que han acusado a Erik de serle infiel, de ya tener pareja y olvidarla, como que supuestamente que tuvo un amorío con la famosa presentadora, Mónica Noguera.

Ante este hecho se ha comenzado otro sin fin de especulaciones y se han visto envueltos en dramas, debido a que la famosa actriz de Televisa confirmó que va a demandar a Chisme No Like, los cuales fueron los encargados de difundir la mayoría de las especulaciones sobre ellos y también de amenazarla con exponer terribles secretos, como que su matrimonio en realidad nunca fue cómo ellos lo pintaron.

Y ahora, es el exintegrante de Timbiriche que se ha pronunciado sobre su relación amorosa, negando que hayan mentido o fingido un amor y respeto, sino que son genuinos, argumentando que: "Hemos sido muy abiertos siempre, les contamos todo", y con respecto a si hay una reconciliación en puerta, este señaló que: "Ni cercanamente todo está bien, son rachas en la vida, estamos encontrando otras cosas".

Con respecto al tema de su supuesto amorío con la famosa expresentadora de Sale el Sol, Rubín dijo que no estaba prestando atención y se enfocaba en cosas verdaderamente productivas, señalando que: "Parar los ataques. A mi la verdad me vale, me vale lo que digan de mi, solo nosotros sabemos lo que pasa al interior de nuestra casa", dejando en claro que no se deja afectar por nada de lo dicho.

Cabe mencionar que el intérprete de Happy hace un par de semanas ya había mostrado su despreocupación a lo dicho, señalando que Chisme No Like no tiene las pruebas para respaldar todo lo que dicen sobre ellos dos y no saben lo que verdaderamente pasa entre ellos lejos de las cámaras, por lo que pidió que dejaran de creer todo lo que se dice en los medios de la farándula o redes sociales y menos sin la manera de comprobarlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui