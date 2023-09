Seguidor agrede a Karla Sofía Gascón, ella no se deja y lanza amenaza: "Te vas a cag..."

Ciudad de México.- Durante los últimos días ha resonado fuertemente el tema de los baños para personas transgénero, esto después de que una mujer perteneciente al mencionado sector de la comunidad LGBTQ+ causara un escándalo luego de que no se le permitiera entrar a los baños de mujeres en la Cineteca de la Ciudad de México; lo que abrió un fuerte debate en redes sociales sobre si las féminas trans podían o no acceder a este tipo de sanitarios.

En el medio de esta situación, la afamada actriz de Rebelde (2022), Karla Sofía Gascón, brindó su punto de vista a través de su cuenta de X (red social anteriormente denominada como Twitter) durante la noche del pasado domingo, 17 de septiembre, argumentando que dado a que la gente comienza a mostrar gran preocupación por este tipo de temas, deberían prestar mayor atención en dejar limpios los baños, ya que, suelen dejarlos sumamente sucios después de utilizarlos.

Unas horas después, un usuario de Twitter le dio réplica al comentario de la exconcursante de MasterChef Celebrity, argumentando que los baños podían limpiarse más adelante; sin embargo, un trauma como un abuso o violación no se podría quitar de manera tan sencilla, dicho comentario era una referencia hacia las personas que podrían aprovechar el movimiento trans para hacerse pasar por alguien de este sector con la finalidad de agredir sexualmente a un niño o a una mujer.

"La mie... se limpia, apesta y es asquerosa, pero una violación, un abuso sexual o el exhibicionismo con los que muchos de la comunidad trans se manejan no se quitan y traumatizan a niños y adultas para siempre. No te metas con los niños porque ellos son los mayores afectados por gente como tú."

El usuario, identificado como @espectropat, continuó su mensaje pidiéndole a Karla que evitara meterse con el bienestar infantil, ya que desde su perspectiva este sector de la población sería el más afectado por el movimiento trans. Dicho comentario sacó de sus casillas a la actriz de Los Nobles, quien arremetió directamente en contra del usuario amenazándolo con que lo demandaría para que no volviera a pisar un lugar público.

"Mira hijo de la gran pu.. con los niños no te metas tú, menos con los míos. A mí tú me no me vas a llamar lo que escribes porque te voy a poner una demanda que te vas a cag... pedazo de mie... Por mi hija, para que basura como tú no pise un lugar público. Así que a correr."